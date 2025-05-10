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Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом
10:49 • 5058 перегляди

Україна та союзники готові до повного припинення вогню з понеділка: лідери "коаліції охочих" та Зеленський провели розмову з Трампом

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Зеленський про припинення вогню: забезпечити моніторинг цілком можливо у координації з США

Київ • УНН

 • 578 перегляди

Україна разом із союзниками вимагає від росії повного припинення вогню з 12 травня на 30 днів. Моніторинг можливий у координації з США для реального шансу дипломатії.

Зеленський про припинення вогню: забезпечити моніторинг цілком можливо у координації з США

Забезпечити моніторинг безумовного припинення вогню, яке має розпочатися з 12 травня щонайменше на 30 днів, цілком можливо у координації з США. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Найголовніший результат – це абсолютно чітка, обєднана позиція щодо наступного – ми домовилися, що з понеділка, 12 травня має розпочатися повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому США. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідчення наміру затягнути війну та зірвати дипломатію

- заявив Зеленський.

Він наголосив, що припинення вогню має бути всеосяжним.

У повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації з США й це є дійсно є реалістично. Припинення вогню має тривати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних, гуманітарних основ миру

- сказав Зеленський.

Доповнення

Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
Андрій Сибіга
Дональд Трамп
Еммануель Макрон
Дональд Туск
Володимир Зеленський
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