Зеленський про припинення вогню: забезпечити моніторинг цілком можливо у координації з США
Київ • УНН
Україна разом із союзниками вимагає від росії повного припинення вогню з 12 травня на 30 днів. Моніторинг можливий у координації з США для реального шансу дипломатії.
Забезпечити моніторинг безумовного припинення вогню, яке має розпочатися з 12 травня щонайменше на 30 днів, цілком можливо у координації з США. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час пресконференції, передає УНН.
Деталі
Найголовніший результат – це абсолютно чітка, обєднана позиція щодо наступного – ми домовилися, що з понеділка, 12 травня має розпочатися повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Ми разом вимагаємо цього від росії, ми знаємо, що нас підтримують у цьому США. Безумовне припинення вогню означає без жодних умов. Спроба висунути будь-які умови є свідчення наміру затягнути війну та зірвати дипломатію
Він наголосив, що припинення вогню має бути всеосяжним.
У повітрі, на морі та на суші. Забезпечити моніторинг припинення вогню цілком можливо у координації з США й це є дійсно є реалістично. Припинення вогню має тривати 30 днів, щоб дати реальний шанс дипломатії. Протягом цього часу робота буде зосереджена на визначенні безпекових, політичних, гуманітарних основ миру
Доповнення
Очільник МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.