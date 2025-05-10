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Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я
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Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я

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Зеленський про заклик до припинення вогню з понеділка: очікуємо відповідь від рф

Київ • УНН

 • 260 перегляди

Зеленський заявив про очікування відповіді від росії щодо припинення вогню на 30 днів, починаючи з 12 травня. Він наголосив, що це створить шанс для дипломатії.

Зеленський про заклик до припинення вогню з понеділка: очікуємо відповідь від рф

Українська сторона очікує відповіді від росії щодо повного та безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів з понеділка, 12 травня. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.

Деталі

Всі разом по завершенню саміту в Києві говорили з президентом США Дональдом Трампом. Хороша розмова, позитивна й конкретна. Вдячний Президенту Трампу. Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня. Очікуємо відповідь від росії

- заявив Зеленський в "Х".

Він зазначив, що ця пропозиція в силі ще від перемовин у Саудівській Аравії, коли вперше її зробили Сполучені Штати.

Коли буде припинення вогню, буде й найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі

- наголосив Зеленський.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський заявляв, що з понеділка, 12 травня має розпочатися повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Він зазначив, що забезпечити моніторинг безумовного припинення вогню, цілком можливо у координації з США.

Перед цим очільник МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що якщо російський диктатор володимир путін не повернеться на шлях миру й не погодиться на повне припинення вогню щонайменше на 30 днів, то разом із США Україні буде посилена військова допомога, проти росії посилять санкції.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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