Зеленський про заклик до припинення вогню з понеділка: очікуємо відповідь від рф
Київ • УНН
Зеленський заявив про очікування відповіді від росії щодо припинення вогню на 30 днів, починаючи з 12 травня. Він наголосив, що це створить шанс для дипломатії.
Українська сторона очікує відповіді від росії щодо повного та безумовного припинення вогню щонайменше на 30 днів з понеділка, 12 травня. Про це заявив Президент Володимир Зеленський, передає УНН.
Деталі
Всі разом по завершенню саміту в Києві говорили з президентом США Дональдом Трампом. Хороша розмова, позитивна й конкретна. Вдячний Президенту Трампу. Наш спільний погляд: негайне, повне та безумовне припинення вогню потрібне щонайменше на 30 днів. Пропонуємо, щоб почалось із понеділка, 12 травня. Очікуємо відповідь від росії
Він зазначив, що ця пропозиція в силі ще від перемовин у Саудівській Аравії, коли вперше її зробили Сполучені Штати.
Коли буде припинення вогню, буде й найкращий шанс для дипломатії. Україна готова до зустрічей і перемовин у будь-якому форматі
Доповнення
Президент Володимир Зеленський заявляв, що з понеділка, 12 травня має розпочатися повне й безумовне припинення вогню щонайменше на 30 днів. Він зазначив, що забезпечити моніторинг безумовного припинення вогню, цілком можливо у координації з США.
Перед цим очільник МЗС України Андрій Сибіга заявляв, що після зустрічі Коаліції охочих всі п’ять лідерів — Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск та Кір Стармер — провели телефонну розмову з Дональдом Трампом щодо мирних зусиль. Україна та всі союзники готові до повного припинення вогню щонайменше на 30 днів, починаючи вже з понеділка.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер наголосив, що якщо російський диктатор володимир путін не повернеться на шлях миру й не погодиться на повне припинення вогню щонайменше на 30 днів, то разом із США Україні буде посилена військова допомога, проти росії посилять санкції.