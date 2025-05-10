Зеленский о призыве к прекращению огня с понедельника: ожидаем ответ от рф

Украинская сторона ожидает ответа от россии относительно полного и безусловного прекращения огня минимум на 30 дней с понедельника, 12 мая. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Все вместе по завершении саммита в Киеве говорили с президентом США Дональдом Трампом. Хороший разговор, позитивный и конкретный. Благодарен Президенту Трампу. Наш общий взгляд: немедленное, полное и безусловное прекращение огня необходимо минимум на 30 дней. Предлагаем, чтобы началось с понедельника, 12 мая. Ожидаем ответ от россии - заявил Зеленский в "Х".

Он отметил, что это предложение в силе еще с переговоров в Саудовской Аравии, когда впервые его сделали Соединенные Штаты.

Когда будет прекращение огня, будет и лучший шанс для дипломатии. Украина готова к встречам и переговорам в любом формате - подчеркнул Зеленский.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что с понедельника, 12 мая должно начаться полное и безусловное прекращение огня минимум на 30 дней. Он отметил, что обеспечить мониторинг безусловного прекращения огня, вполне возможно в координации с США.

Перед этим глава МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что после встречи Коалиции желающих все пять лидеров — Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Фридрих Мерц, Дональд Туск и Кир Стармер — провели телефонный разговор с Дональдом Трампом по мирным усилиям. Украина и все союзники готовы к полному прекращению огня минимум на 30 дней, начиная уже с понедельника.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что если российский диктатор владимир путин не вернется на путь мира и не согласится на полное прекращение огня минимум на 30 дней, то вместе с США Украине будет усилена военная помощь, против россии усилят санкции.