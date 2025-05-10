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Макрон озвучив елементи стримування рф після початку перемир'я
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МЗС Китаю: путін заявив Сі Цзіньпіну про готовність до мирних переговорів без умов

Київ • УНН

 • 652 перегляди

під час візиту лідера Китаю до москви путін висловив готовність до мирних переговорів щодо України без попередніх умов. Він сподівається на справедливу та міцну мирну угоду.

МЗС Китаю: путін заявив Сі Цзіньпіну про готовність до мирних переговорів без умов

Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що диктатор рф володимир путін під час візиту до москви лідера КНР Сі Цзіньпіна озвучив готовність розпочати мирні переговори без попередніх умов, сподіваючись на досягнення справедливої ​​та міцної мирної угоди. Заяву Ван Ї цитує державна агенція новин "Сіньхуа", передає УНН.

Президент путін високо оцінив об'єктивну та справедливу позицію Китаю щодо української кризи (так офіційний Пекін називає війну рф проти України, - ред.) та висловив готовність розпочати мирні переговори без попередніх умов, сподіваючись на досягнення справедливої ​​та міцної мирної угод

- йдеться в заяві.

Також, за словами Вана Ї, китайський лідер Сі Цзіньпін зазначив, що "з українського питання" КНР вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення миру.

Загалом візит Сі в москву на урочистості 80-ї річниці закінчення Другої світової війни, як наголосив міністр, це чіткий меседж про те, що "китайсько-російські відносини міцні, як скеля, результати перемоги у Другій світовій війні не можна оскаржити, і світ прагне справедливості, а не гегемонії".

Нагадаємо

У москві путін і Сі Цзіньпін підписали угоди та зробили спільну заяву про підтримку "мирних" ініціатив в Україні. Вони наголосили на поглибленні стратегічної взаємодії між країнами.

Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що сподівається на досягнення справедливої та обов'язково мирної угоди щодо України. Російський диктатор володимир путін своєю чергою заявив, що рф "готова до мирних переговорів без попередніх умов". 

путін підтримав припинення вогню, але Україна не готова - пєсков про переговори10.05.25, 05:38 • 18693 перегляди

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