Сі Цзіньпін закликав до мирної угоди щодо України, путін заявив про "готовність": деталі

Глава Китаю Сі Цзіньпін заявив, що сподівається на досягнення справедливої та обов'язково мирної угоди щодо України. Російський диктатор володимир путін своєю чергою заявив, що рф "готова до мирних переговорів без попередніх умов". Про це УНН повідомляє з посиланням на інформаційне агентство "Сіньхуа".

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Лідер Китаю та путін за чаєм в москві обмінялися думками щодо як вони кажуть "кризи" в Україні та інших питань.

Сі заявив, що Китай виступає за спільну, всеохопну, співпрацюючу та сталу безпеку на глобальному рівні та залишається відданим їй, а також вважає важливим серйозно ставитися до законних проблем безпеки всіх країн та усунути корінні причини "кризи" в Україні.

Він зазначив, що Китай вітає всі зусилля, що сприяють миру, і сподівається на досягнення справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди щодо кризи в Україні, яку прийматимуть усі відповідні сторони шляхом діалогу.

Повідомляється, що путін високо оцінив так звану об'єктивну та неупереджену позицію Китаю щодо політичного врегулювання "кризи" в Україні, заявивши, що росія нібито готова до мирних переговорів без попередніх умов і сподівається на досягнення справедливої та міцної мирної угоди.

Водночас Bloomberg зазначає, що хоча Сі не уточнив, якою має бути можлива угода, цей коментар, схоже, є першим випадком, коли китайський лідер особисто виклав принципи угоди про припинення війни кремля. Його зауваження перегукуються з березневою заявою міністра закордонних справ Ван І, який сказав, що всі сторони конфлікту хочуть "справедливої та довгострокової мирної угоди, яка є обов'язковою та прийнятною всіма".

У лютому 2023 року Китай представив 12-пунктний план щодо припинення війни росії проти України, але союзники Києва швидко відхилили цей план, який мав би скасувати санкції проти москви, залишивши російські війська на території України. Однак відтоді коментарі президента США Дональда Трампа щодо війни свідчать про те, що він може бути відкритий до аналогічних поступок москві.

Доповнення

8 травня путін та Сі провели переговори в москві, які тривали 7 годин.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявляв, що путінське "парадне припинення вогню" виявляється фарсом. Попри оголошене росією припинення вогню, окупанти активно його порушують.

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп після розмови з Президентом Володимиром Зеленським у четвер 8 травня заявив, що переговори з Україною та росією тривають. Американський лідер вкотре закликав до припинення вогню на 30 днів і попередив про санкції.