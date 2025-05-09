Трамп закликав Україну та росію до 30-денного перемир'я та застеріг про санкції
Київ • УНН
Після розмови із Зеленським Трамп закликав до припинення вогню на 30 днів для досягнення миру. У разі порушення перемир'я, США погрожують санкціями.
Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп після розмови з Президентом Володимиром Зеленським у четвер 08 травня заявив, що переговори з Україною та росією тривають. Американський лідер вотре закликав до припинення вогню на 30 днів і попередив про санкції. Про це інформує УНН із посиланням на акаунт Глави Білого дому у соцмережі Truth Social.
У своєму дописі президент США зазначив, що таке припинення вогню "має зрештою будуватися у напрямку мирної угоди".
США вимагають, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню. Будемо сподіватися, що прийнятне припинення вогню буде дотримане, і обидві країни нестимуть відповідальність за дотримання святості цих прямих переговорів. Якщо припинення вогню не буде дотримуватися, США та їхні партнери введуть додаткові санкції
Трамп вкотре нагадав, що "тисячі молодих солдатів помирають щотижня, і кожен має хотіти, щоб це припинилося".
У своєму дописі президент США також зазначив, що таке припинення вогню "має зрештою будуватися у напрямку мирної угоди".
"Це припинення вогню має зрештою привести до мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко, і я буду доступний будь-якої миті, якщо знадобляться мої послуги", - зазначив Глава Білого дому.
Нагадаємо
У четвер, 08 травня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав "гарну розмову" з Президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом. Сторони привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство. Також обговорили необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені.
Стармер і Макрон обговорили 30-денне припинення вогню в Україні06.05.25, 03:09 • 5385 переглядiв