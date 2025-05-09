Трамп закликав Україну та росію до 30-денного перемир'я та застеріг про санкції

$41.440.02
47.070.11
ukenru
Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом
20:34 • 1624 перегляди

Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом

17:55 • 31406 перегляди

Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV

Ексклюзив
8 травня, 13:38 • 76240 перегляди

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених

8 травня, 13:00 • 130320 перегляди

ООН: квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні з вересня 2024 року

Ексклюзив
8 травня, 12:19 • 102006 перегляди

"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

8 травня, 12:11 • 105842 перегляди

Глава СБУ Василь Малюк отримав звання Герой України

8 травня, 11:49 • 162238 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

8 травня, 11:18 • 108311 перегляди

ВР ратифікувала угоду України та США про копалини

8 травня, 10:52 • 125595 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

Ексклюзив
8 травня, 08:51 • 43248 перегляди

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
54%
749мм
Популярнi новини

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 110544 перегляди

Під Києвом чоловік розстріляв людей: є загиблі, іде спецоперація із затримання стрілка

8 травня, 13:30 • 30820 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 90413 перегляди

У Ватикані обрали нового Папу Римського: над Сикстинською капелою білий дим

16:12 • 65451 перегляди

Пакистан атакував три військові бази на півночі Індії

18:45 • 19980 перегляди
Публікації

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 90419 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 110550 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

8 травня, 11:49 • 162237 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

8 травня, 10:52 • 125594 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

8 травня, 07:43 • 207834 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Харків

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

8 травня, 09:29 • 125072 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

8 травня, 08:37 • 138755 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 75273 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 104584 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 152826 перегляди
Актуальне

Сухий Су-30

Tesla Cybertruck

Telegram

Grand Theft Auto

Ядерна бомба B61

Трамп закликав Україну та росію до 30-денного перемир'я та застеріг про санкції

Київ • УНН

 • 74 перегляди

Після розмови із Зеленським Трамп закликав до припинення вогню на 30 днів для досягнення миру. У разі порушення перемир'я, США погрожують санкціями.

Трамп закликав Україну та росію до 30-денного перемир'я та застеріг про санкції

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп після розмови з Президентом Володимиром Зеленським у четвер 08 травня заявив, що переговори з Україною та росією тривають. Американський лідер вотре закликав до припинення вогню на 30 днів і попередив про санкції. Про це інформує УНН із посиланням на акаунт Глави Білого дому у соцмережі Truth Social.

У своєму дописі президент США зазначив, що таке припинення вогню "має зрештою будуватися у напрямку мирної угоди".

США вимагають, в ідеалі, 30-денного безумовного припинення вогню. Будемо сподіватися, що прийнятне припинення вогню буде дотримане, і обидві країни нестимуть відповідальність за дотримання святості цих прямих переговорів. Якщо припинення вогню не буде дотримуватися, США та їхні партнери введуть додаткові санкції

- написав Дональд Трамп.

Трамп вкотре нагадав, що "тисячі молодих солдатів помирають щотижня, і кожен має хотіти, щоб це припинилося".

У своєму дописі президент США також зазначив, що таке припинення вогню "має зрештою будуватися у напрямку мирної угоди".

"Це припинення вогню має зрештою привести до мирної угоди. Все це можна зробити дуже швидко, і я буду доступний будь-якої миті, якщо знадобляться мої послуги", - зазначив Глава Білого дому.

Нагадаємо

У четвер, 08 травня, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мав "гарну розмову" з Президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом. Сторони привітали ратифікацію Верховною Радою угоди про економічне партнерство. Також обговорили необхідність подальших зусиль заради миру, зокрема конкретні кроки, які можуть бути зроблені. 

Стармер і Макрон обговорили 30-денне припинення вогню в Україні06.05.25, 03:09 • 5385 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

ВійнаПолітика
Truth Social
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Сполучені Штати
Україна
Brent
$63.19
Bitcoin
$102,590.40
S&P 500
$5,700.44
Tesla
$287.90
Газ TTF
$35.34
Золото
$3,312.06
Ethereum
$2,184.81