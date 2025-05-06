Стармер і Макрон обговорили 30-денне припинення вогню в Україні
Київ • УНН
Прем'єр Британії та президент Франції обговорили змушення рф до 30-денного перемир'я для початку переговорів. Лідери домовилися активізувати співпрацю та провести саміт ЄС-Британія.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер обговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном питання війни в Україні. Про це повідомляється на сайті уряду Королівства, інформує УНН.
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Зазначається, що лідери обговорили необхідність для росії взяти на себе зобов’язання щодо 30-денного припинення вогню "для забезпечення змістовних мирних переговорів".
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Також лідери Британії та Франції домовилися активізувати співпрацю між двома країнами в усіх сферах, включно з обороною і безпекою, а також нелегальною міграцією.
"Вони також погодилися з важливістю успішного проведення саміту ЄС-Великобританія, який відбудеться за два тижні", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
За інформацією Politico, зміна тактики президента США Дональда Трампа щодо мирних переговорів відбулася після місяців непублічної комунікації прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і президента Франції Емманюеля Макрона.
Днями президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчі вісім-десять днів Захід посилить тиск на росію у питанні встановлення миру в Україні. Водночас він зазначив, що у цьому питанні "залишається обережним", тому що "частина рівняння залежить від москви".
Безумовне припинення вогню має стати першим кроком до справедливого миру: деталі розмови Зеленського і Стармера26.04.25, 18:28 • 10426 переглядiв