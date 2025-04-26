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Безумовне припинення вогню має стати першим кроком до справедливого миру: деталі розмови Зеленського і Стармера

Київ • УНН

 • 3414 перегляди

У Римі Зеленський зустрівся зі Стармером, обговоривши кроки для припинення вогню та гарантії безпеки. Лідери домовилися продовжувати роботу в межах коаліції охочих країн.

Безумовне припинення вогню має стати першим кроком до справедливого миру: деталі розмови Зеленського і Стармера

У Римі Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, щоб обговорити кроки, необхідні для встановлення повного, безумовного припинення вогню, та напрацювання подальших гарантій безпеки, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

За даними Офісу Президента, лідери підсумували результати зустрічей представників України, США, Франції, Великої Британії та Німеччини в Парижі й Лондоні та домовилися продовжувати роботу в межах коаліції охочих.

Володимир Зеленський і Кір Стармер погодилися з тим, що безумовне припинення вогню повинне бути в небі, на морі й на землі та має стати першим кроком до встановлення справедливого миру з надійними гарантіями безпеки 

- йдеться у повідомленні.

Президент наголосив, що лише сильні гарантії безпеки можуть забезпечити тривалий мир і запобігти можливій російській агресії в майбутньому.

Це була символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною: в ОП розкрили деталі зустрічі Зеленського та Трампа26.04.25, 16:12 • 2474 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Кейр Стармер
Рим
Париж
Франція
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