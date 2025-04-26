Безусловное прекращение огня должно стать первым шагом к справедливому миру: детали разговора Зеленского и Стармера

В Риме Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Премьер-министром Великобритании Киром Стармером, чтобы обсудить шаги, необходимые для установления полного, безусловного прекращения огня, и наработки дальнейших гарантий безопасности, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

По данным Офиса Президента, лидеры подвели итоги встреч представителей Украины, США, Франции, Великобритании и Германии в Париже и Лондоне и договорились продолжать работу в рамках коалиции желающих.

Владимир Зеленский и Кир Стармер согласились с тем, что безусловное прекращение огня должно быть в небе, на море и на земле и должно стать первым шагом к установлению справедливого мира с надежными гарантиями безопасности - говорится в сообщении.

Президент подчеркнул, что только сильные гарантии безопасности могут обеспечить длительный мир и предотвратить возможную российскую агрессию в будущем.

Это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической: в ОП раскрыли детали встречи Зеленского и Трампа