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Это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической: в ОП раскрыли детали встречи Зеленского и Трампа

Киев • УНН

 • 496 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Дональдом Трампом в Ватикане. Обсудили защиту украинцев и полное прекращение огня для длительного мира.

Это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической: в ОП раскрыли детали встречи Зеленского и Трампа

В Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По словам Главы украинского государства, это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

По данным ОП, встреча состоялась один на один в соборе Святого Петра, куда оба лидера приехали для участия в мессе, посвященной чествованию памяти Папы Римского Франциска.

Президенты обсудили ряд важных и актуальных вопросов. Украина рассчитывает на результат по озвученным вещам: защита жизней украинцев, полное и безусловное прекращение огня, надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны

- говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если общие результаты будут достигнуты, и поблагодарил Дональда Трампа, резюмировали в ОП.

Вторая встреча Зеленского и Трампа в Риме не состоялась из-за "плотных графиков" - Sky News26.04.25, 15:39 • 1242 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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