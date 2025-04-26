Это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической: в ОП раскрыли детали встречи Зеленского и Трампа

В Ватикане Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. По словам Главы украинского государства, это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

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По данным ОП, встреча состоялась один на один в соборе Святого Петра, куда оба лидера приехали для участия в мессе, посвященной чествованию памяти Папы Римского Франциска.

Президенты обсудили ряд важных и актуальных вопросов. Украина рассчитывает на результат по озвученным вещам: защита жизней украинцев, полное и безусловное прекращение огня, надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что это была символическая встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если общие результаты будут достигнуты, и поблагодарил Дональда Трампа, резюмировали в ОП.

Вторая встреча Зеленского и Трампа в Риме не состоялась из-за "плотных графиков" - Sky News