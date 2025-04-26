Це була символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною: в ОП розкрили деталі зустрічі Зеленського та Трампа

У Ватикані Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. За словами Глави української держави, це ула символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

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За даними ОП, зустріч відбулася віч-на-віч у соборі Святого Петра, куди обидва лідери приїхали для участі в месі, присвяченій ушануванню пам’яті Папи Римського Франциска.

Президенти обговорили низку важливих та актуальних питань. Україна розраховує на результат щодо озвучених речей: захист життів українців, повне й безумовне припинення вогню, надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни - йдеться у повідомленні.

Зеленський зазначив, що це була символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо спільні результати будуть досягнуті, та подякував Дональду Трампу, резюмували в ОП.

Друга зустріч Зеленського і Трампа в Римі не відбулася через "щільні графіки" - Sky News