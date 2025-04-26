Друга зустріч Зеленського і Трампа в Римі не відбулася через "щільні графіки" - Sky News

Друга зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа не відбулася, підтвердив речник українського лідера, повідомляє Sky News, пише УНН.

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"Речник Володимира Зеленського підтвердив, що запропонована сьогодні друга зустріч українського лідера з Дональдом Трампом не відбулася", - повідомляє видання.

Враховуючи швидке повернення Трампа до аеропорту після служби, як пише видання, "не дивно, що він більше не бачив Зеленського після їхньої зустрічі в базиліці Святого Петра", але, як стало відомо Sky News, "у нього був час для короткої розмови з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні".

Раніше речник Зеленського заявив, що лідери домовилися під час зустрічі провести наступну зустріч у Римі, і що помічники двох лідерів працюють над домовленостями.

"Однак, зараз речник каже, що цього не відбулося, посилаючись на щільні графіки двох президентів", - ідеться у публікації.

Тим часом Зеленський, як вказано, зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у посольстві Великої Британії в Римі, пише видання.

При цьому Білий дім повідомив про одну зустріч Трампа та Зеленського - у базиліці Святого Петра, про яку було відомо раніше. Також у Білому домі показали відео з цієї зустрічі.

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