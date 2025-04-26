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Друга зустріч Зеленського і Трампа в Римі не відбулася через "щільні графіки" - Sky News

Київ • УНН

 • 1232 перегляди

Друга зустріч президентів України та США, Володимира Зеленського і Дональда Трампа, в Римі не відбулася. Причиною стали щільні графіки обох лідерів, хоча раніше домовленості були.

Друга зустріч Зеленського і Трампа в Римі не відбулася через "щільні графіки" - Sky News

Друга зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа не відбулася, підтвердив речник українського лідера, повідомляє Sky News, пише УНН.

Деталі

"Речник Володимира Зеленського підтвердив, що запропонована сьогодні друга зустріч українського лідера з Дональдом Трампом не відбулася", - повідомляє видання.

Враховуючи швидке повернення Трампа до аеропорту після служби, як пише видання, "не дивно, що він більше не бачив Зеленського після їхньої зустрічі в базиліці Святого Петра", але, як стало відомо Sky News, "у нього був час для короткої розмови з прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні".

Раніше речник Зеленського заявив, що лідери домовилися під час зустрічі провести наступну зустріч у Римі, і що помічники двох лідерів працюють над домовленостями.

"Однак, зараз речник каже, що цього не відбулося, посилаючись на щільні графіки двох президентів", - ідеться у публікації.

Тим часом Зеленський, як вказано, зустрівся з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером у посольстві Великої Британії в Римі, пише видання.

При цьому Білий дім повідомив про одну зустріч Трампа та Зеленського - у базиліці Святого Петра, про яку було відомо раніше. Також у Білому домі показали відео з цієї зустрічі.

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали": Зеленський назвав "хорошою" зустріч із Трампом26.04.25, 14:19 • 11576 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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