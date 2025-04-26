"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали": Зеленський назвав "хорошою" зустріч із Трампом
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський поділився першими деталями зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, назвавши її «хорошою». Він висловив сподівання на результат.
Президент України Володимир Зеленський поділився першими деталями зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, назвавши її "хорошою", пише УНН.
Хороша зустріч. Один на один встигли обговорити багато. Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали. Захист життів наших людей. Повне й безумовне припинення вогню. Надійний і тривалий мир, який убезпечить від повторення війни. Дуже символічна зустріч, яка має потенціал стати історичною, якщо досягнемо спільних результатів. Дякую, Президенте Дональде Трампе!
Зеленський і Трамп запланували другу зустріч сьогодні26.04.25, 13:09 • 1998 переглядiв