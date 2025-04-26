"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский поделился первыми деталями встречи с президентом США Дональдом Трампом, назвав ее "хорошей", пишет УНН.

Хорошая встреча. Один на один успели обсудить многое. Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали. Защита жизней наших людей. Полное и безусловное прекращение огня. Надежный и длительный мир, который обезопасит от повторения войны. Очень символичная встреча, которая имеет потенциал стать исторической, если достигнем совместных результатов. Спасибо, Президент Дональд Трамп!