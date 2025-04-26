Зеленский и Трамп запланировали вторую встречу сегодня
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут вторую встречу. Ранее они уже встречались приватно, и эта встреча была названа «очень продуктивной».
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут вторую встречу позже сегодня, со ссылкой на представителя украинской стороны сообщает BBC, пишет УНН.
Детали
"Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский встретятся во второй раз позже сегодня", сообщил украинский спикер.
"Конструктивно": появилось фото встречи Зеленского и Трампа26.04.25, 12:59 • 958 просмотров
Ранее Белый дом заявил, что пара встретилась приватно в базилике Святого Петра перед похоронной мессой. 15-минутную встречу назвали "очень продуктивной дискуссией".
Трамп и Зеленский провели "очень продуктивную" встречу на полях похорон Папы - Белый дом26.04.25, 11:58 • 27467 просмотров