Зеленский и Трамп запланировали вторую встречу сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут вторую встречу позже сегодня, со ссылкой на представителя украинской стороны сообщает BBC, пишет УНН.

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"Президент США Дональд Трамп и Президент Украины Владимир Зеленский встретятся во второй раз позже сегодня", сообщил украинский спикер.

"Конструктивно": появилось фото встречи Зеленского и Трампа

Ранее Белый дом заявил, что пара встретилась приватно в базилике Святого Петра перед похоронной мессой. 15-минутную встречу назвали "очень продуктивной дискуссией".

Трамп и Зеленский провели "очень продуктивную" встречу на полях похорон Папы - Белый дом