Трамп и Зеленский провели "очень продуктивную" встречу на полях похорон Папы - Белый дом
Киев • УНН
Президенты Трамп и Зеленский провели частную встречу, во время которой состоялась очень продуктивная дискуссия. Детали встречи будут опубликованы позже, заявил Белый дом.
Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели "очень продуктивную" встречу на полях похорон Папы Римского Франциска, сообщил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, пишет УНН со ссылкой на AFP.
Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня наедине и провели очень продуктивную дискуссию
Он добавил, что больше деталей будет опубликовано позже.
Трамп и Зеленский встретились перед похоронами Папы - Sky News 26.04.25, 11:07 • 1188 просмотров