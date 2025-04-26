Трамп и Зеленский провели "очень продуктивную" встречу на полях похорон Папы - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели "очень продуктивную" встречу на полях похорон Папы Римского Франциска, сообщил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня наедине и провели очень продуктивную дискуссию - сказал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

Он добавил, что больше деталей будет опубликовано позже.

Трамп и Зеленский встретились перед похоронами Папы - Sky News