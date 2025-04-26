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В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска
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В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска

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Трамп и Зеленский провели "очень продуктивную" встречу на полях похорон Папы - Белый дом

Киев • УНН

 • 132 просмотра

Президенты Трамп и Зеленский провели частную встречу, во время которой состоялась очень продуктивная дискуссия. Детали встречи будут опубликованы позже, заявил Белый дом.

Трамп и Зеленский провели "очень продуктивную" встречу на полях похорон Папы - Белый дом

Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели "очень продуктивную" встречу на полях похорон Папы Римского Франциска, сообщил директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Президент Трамп и президент Зеленский встретились сегодня наедине и провели очень продуктивную дискуссию

- сказал директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг.

Он добавил, что больше деталей будет опубликовано позже.

Трамп и Зеленский встретились перед похоронами Папы - Sky News 26.04.25, 11:07 • 1188 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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