Трамп і Зеленський провели "дуже продуктивну" зустріч на полях похорону Папи - Білий дім

Президент США Дональд Трамп і Президент України Володимир Зеленський провели "дуже продуктивну" зустріч на полях похорону Папи Римського Франциска, повідомив директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг, пише УНН з посиланням на AFP.

Президент Трамп і президент Зеленський зустрілися сьогодні приватно та провели дуже продуктивну дискусію - сказав директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг.

Він додав, що більше деталей буде опубліковано пізніше.

Трамп і Зеленський зустрілися перед похороном Папи - Sky News