Трамп і Зеленський провели "дуже продуктивну" зустріч на полях похорону Папи - Білий дім
Київ • УНН
Президенти Трамп і Зеленський провели приватну зустріч, під час якої відбулася дуже продуктивна дискусія. Деталі зустрічі будуть опубліковані пізніше, заявив Білий дім.
Президент США Дональд Трамп і Президент України Володимир Зеленський провели "дуже продуктивну" зустріч на полях похорону Папи Римського Франциска, повідомив директор з комунікацій Білого дому Стівен Чунг, пише УНН з посиланням на AFP.
Президент Трамп і президент Зеленський зустрілися сьогодні приватно та провели дуже продуктивну дискусію
Він додав, що більше деталей буде опубліковано пізніше.
Трамп і Зеленський зустрілися перед похороном Папи - Sky News26.04.25, 11:07 • 1218 переглядiв