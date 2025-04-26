"Конструктивно": появилось фото встречи Зеленского и Трампа
Киев • УНН
Андрей Ермак опубликовал фото встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Риме. Оба лидера находятся там на похоронах Папы Римского Франциска.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак показал фото со встречи Президента Украины Владимир Зеленского и президента США Дональда Трампа, которые оба находятся в Риме на похоронах Папы Римского Франциска, пишет УНН.
Конструктивно
Трамп и Зеленский провели "очень продуктивную" встречу на полях похорон Папы - Белый дом26.04.25, 11:58 • 20723 просмотра