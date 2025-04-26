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В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска
08:14 • 12744 просмотра

В Ватикане начались похороны Папы Римского Франциска

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"Конструктивно": появилось фото встречи Зеленского и Трампа

Киев • УНН

 • 168 просмотра

Андрей Ермак опубликовал фото встречи Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Риме. Оба лидера находятся там на похоронах Папы Римского Франциска.

"Конструктивно": появилось фото встречи Зеленского и Трампа

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак показал фото со встречи Президента Украины Владимир Зеленского и президента США Дональда Трампа, которые оба находятся в Риме на похоронах Папы Римского Франциска, пишет УНН.

Конструктивно

- прокомментировал фото встречи Ермак в соцсетях.

Трамп и Зеленский провели "очень продуктивную" встречу на полях похорон Папы - Белый дом26.04.25, 11:58 • 20723 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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