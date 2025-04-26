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У Ватикані розпочався похорон Папи Римського Франциска
08:14 • 15566 перегляди

У Ватикані розпочався похорон Папи Римського Франциска

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"Конструктивно": з'явилося фото зустрічі Зеленського та Трампа

Київ • УНН

 • 960 перегляди

Андрій Єрмак опублікував фото зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Римі. Обидва лідери перебувають там на похороні Папи Римського Франциска.

"Конструктивно": з'явилося фото зустрічі Зеленського та Трампа

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав фото із зустрічі Президента України Володимир Зеленського та президента США Дональд Трампа, які обидва перебувають у Римі на похороні Папи Римського Франциска, пише УНН.

Конструктивно

- прокоментував фото зустрічі Єрмак у соцмережах.

Трамп і Зеленський провели "дуже продуктивну" зустріч на полях похорону Папи - Білий дім26.04.25, 11:58 • 27475 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ПолітикаНовини Світу
Білий дім
Рим
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Володимир Зеленський
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