"Конструктивно": з'явилося фото зустрічі Зеленського та Трампа
Київ • УНН
Андрій Єрмак опублікував фото зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Римі. Обидва лідери перебувають там на похороні Папи Римського Франциска.
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак показав фото із зустрічі Президента України Володимир Зеленського та президента США Дональд Трампа, які обидва перебувають у Римі на похороні Папи Римського Франциска, пише УНН.
Конструктивно
Трамп і Зеленський провели "дуже продуктивну" зустріч на полях похорону Папи - Білий дім26.04.25, 11:58 • 27475 переглядiв