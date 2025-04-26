Зеленський і Трамп запланували другу зустріч сьогодні
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп проведуть другу зустріч. Раніше вони вже зустрічалися приватно, і ця зустріч була названа «дуже продуктивною».
Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп проведуть другу зустріч пізніше сьогодні, з посиланням на речника української сторони повідомляє BBC, пише УНН.
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"Президент США Дональд Трамп і Президент України Володимир Зеленський зустрінуться вдруге пізніше сьогодні", повідомив український речник.
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Раніше Білий дім заявив, що пара зустрілася приватно в базиліці Святого Петра перед похоронною месою. 15-хвилинну зустріч було названо "дуже продуктивною дискусією".
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