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Вторая встреча Зеленского и Трампа в Риме не состоялась из-за "плотных графиков" - Sky News

Киев • УНН

 • 382 просмотра

Вторая встреча президентов Украины и США, Владимира Зеленского и Дональда Трампа, в Риме не состоялась. Причиной стали плотные графики обоих лидеров, хотя ранее договоренности были.

Вторая встреча Зеленского и Трампа в Риме не состоялась из-за "плотных графиков" - Sky News

Вторая встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа не состоялась, подтвердил пресс-секретарь украинского лидера, сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

"Пресс-секретарь Владимира Зеленского подтвердил, что предложенная сегодня вторая встреча украинского лидера с Дональдом Трампом не состоялась", - сообщает издание.

Учитывая быстрое возвращение Трампа в аэропорт после службы, как пишет издание, "неудивительно, что он больше не видел Зеленского после их встречи в базилике Святого Петра", но, как стало известно Sky News, "у него было время для короткого разговора с премьер-министром Италии Джорджой Мелони".

Ранее пресс-секретарь Зеленского заявил, что лидеры договорились во время встречи провести следующую встречу в Риме, и что помощники двух лидеров работают над договоренностями.

"Однако, сейчас пресс-секретарь говорит, что этого не произошло, ссылаясь на плотные графики двух президентов", - говорится в публикации.

Тем временем Зеленский, как указано, встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в посольстве Великобритании в Риме, пишет издание.

При этом Белый дом сообщил об одной встрече Трампа и Зеленского - в базилике Святого Петра, о которой было известно ранее. Также в Белом доме показали видео с этой встречи.

"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом26.04.25, 14:19 • 9464 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политикаНовости Мира
Кир Стармер
Джорджия Мелони
Рим
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