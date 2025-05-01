Макрон і Стармер переконали Трампа змінити тактику щодо переговорів з рф - Politico

Зміна тактики президента США Дональда Трампа щодо мирних переговорів відбулася після місяців непублічної комунікації прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера і президента Франції Емманюеля Макрона. Про це йдеться у матеріалі Politico, повідомляє УНН.

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Зазначається, що Стармер і Макрон використовували свої канали у Білому домі, щоб донести Трампу меседж про те, що російському диктатору володимиру путіну не можна довіряти. Зокрема, вони прагнули переконати американського президента зменшити тиск на Президента України Володимира Зеленського та спрямувати частину своєї злості на російського диктатора володимира путіна, використовуючи аргумент, що путін виставляє Трампа дурнем.

Публічна критика президента США на адресу путіна дозволила дипломатам у Лондоні та Парижі стримано стиснути кулаки від задоволення – їхні зусилля протягом останніх трьох місяців, схоже, почали приносити плоди - йдеться у статті.

За інформацією видання, кключову роль у переговорах з американською адміністрацією відігравали радник з національної безпеки Великої Британії Джонатан Пауелл та міністр оборони Джон Гілі. Їх зусилля координувалися з послом США у Великій Британії Марком Бернеттом. Зі свого боку, міністр закордонних справ Британії Девід Леммі повідомив, що лише цього року мав 13 розмов із державним секретарем США Марко Рубіо, Стармер і Трамп – "майже" стільки ж.

"На цей момент Трамп зрозумів, що путіну не можна довіряти. Це те, що президент (Еммануель Макрон – ред.) постійно повторює і намагається донести до Трампа. Це наша нинішня стратегія", – цитують автори неназваного французького посадовця.

Нагадаємо

У понеділок президент Франції Емманюель Макрон заявив, що найближчі вісім-десять днів Захід посилить тиск на росію у питанні встановлення миру в Україні. Водночас він зазначив, що у цьому питанні "залишається обережним", тому що "частина рівняння залежить від москви".

Трамп заявив, що путін окупував би всю Україну, якби не він