Трамп заявив, що путін окупував би всю Україну, якби не він
Київ • УНН
Екс-президент США Дональд Трамп вважає, що володимир путін розпочав війну проти України через президентство Байдена. За його словами, російський диктатор, ймовірно, хоче припинити війну.
Якби Дональд Трамп не переміг на виборах президента США 2024 року, російський диктатор володимир путін захопив би всю Україну. Таку думку сам глава Білого дому висловив в інтерв'ю ABC News, повідомляє УНН.
Деталі
За словами Трампа, путін вторгся в Україну, "тому що Байден був на посаді".
Я думаю, що путін хотів всю Україну. Я думаю, якби я не виграв вибори, він отримав би всю Україну
Водночас він припустив, що путін прагне припинити війну з Україною.
"Це можливо. Він міг до мене дослухатися. Я б сказав, що він хотів би зупинити війну. Я вірю, що завдяки мені він готовий припинити бої", - зазначив Трамп.
Нагадаємо
Президент США Дональд Трамп виступив на мітингу в Мічигані, під час якого підбив підсумки 100 днів свого перебування на посаді. З-поміж іншого, глава Білого дому назвав перші 100 днів свого другого терміну "революцією здорового глузду".
Трамп висловив бажання стати новим Папою Римським29.04.25, 22:47 • 10231 перегляд