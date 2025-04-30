Трамп заявил, что путин оккупировал бы всю Украину, если бы не он
Киев • УНН
Экс-президент США Дональд Трамп считает, что владимир путин начал войну против Украины из-за президентства Байдена. По его словам, российский диктатор, вероятно, хочет прекратить войну.
Если бы Дональд Трамп не победил на выборах президента США 2024 года, российский диктатор владимир путин захватил бы всю Украину. Такое мнение сам глава Белого дома высказал в интервью ABC News, сообщает УНН.
Детали
По словам Трампа, путин вторгся в Украину, "потому что Байден был на должности".
Я думаю, что путин хотел всю Украину. Я думаю, если бы я не выиграл выборы, он получил бы всю Украину
В то же время он предположил, что путин стремится прекратить войну с Украиной.
"Это возможно. Он мог ко мне прислушаться. Я бы сказал, что он хотел бы остановить войну. Я верю, что благодаря мне он готов прекратить бои", - отметил Трамп.
Напомним
Президент США Дональд Трамп выступил на митинге в Мичигане, во время которого подвел итоги 100 дней своего пребывания в должности. Среди прочего, глава Белого дома назвал первые 100 дней своего второго срока "революцией здравого смысла".
Трамп выразил желание стать новым Папой Римским29.04.25, 22:47 • 7570 просмотров