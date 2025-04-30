Трамп підбив підсумки 100 днів президентства: основні тези

Президент США Дональд Трамп виступив на мітингу в Мічигані, під час якого підбив підсумки 100 днів свого перебування на посаді. Про це повідомляє УНН.

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З-поміж іншого, глава Білого дому назвав перші 100 днів свого другого терміну "революцією здорового глузду".

Ми за здоровий глузд. Нам подобаються сильні кордони, хороша освіта, нам подобаються низькі процентні ставки. Нам подобається мати можливість купити красиву машину. Ми хочемо сильну армію та низькі податки - сказав він.

Трамп заявив, що його адміністрація встановила рекорд щодо найменшої кількості нелегальних перетинів кордону зі Сполученими Штатами, і що навіть "фейкові ЗМІ" повідомляють про це.

Адміністрація Байдена дозволяла іммігрантам ґвалтувати та вбивати американців. Я можу повідомити, що з цією жахливою зрадою покінчено - запевнив президент США.

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Також він прокоментував нові тарифи - зокрема, запроваджені мита з Китаєм. За його словами, це посилить економіку США.

Ми ладнаємо з Китаєм. Я думаю, що все вийде. Вони хочуть укласти угоду. Ми укладемо угоду. Це буде чесна угода - пообіцяв Трамп.

Додамо, що промова президента США тривала близько півтори години.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що сам хотів би стати новим Папою Римським. Такою була відповідь глави Білого дому на запитання, кого він хотів би бачити на чолі Святого Престолу.

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