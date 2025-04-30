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Трамп подвел итоги 100 дней президентства: основные тезисы

Киев • УНН

 • 32 просмотра

Президент Трамп выступил в Мичигане, назвав первые 100 дней второго срока "революцией здравого смысла". Он подчеркнул усиление границ, экономические соглашения и низкие налоги.

Трамп подвел итоги 100 дней президентства: основные тезисы

Президент США Дональд Трамп выступил на митинге в Мичигане, в ходе которого подвел итоги 100 дней своего пребывания на посту. Об этом сообщает УНН.

Детали

Среди прочего, глава Белого дома назвал первые 100 дней своего второго срока "революцией здравого смысла".

Мы за здравый смысл. Нам нравятся сильные границы, хорошее образование, нам нравятся низкие процентные ставки. Нам нравится иметь возможность купить красивую машину. Мы хотим сильную армию и низкие налоги

- сказал он.

Трамп заявил, что его администрация установила рекорд по наименьшему количеству нелегальных пересечений границы с Соединенными Штатами, и что даже "фейковые СМИ" сообщают об этом.

Администрация Байдена позволяла иммигрантам насиловать и убивать американцев. Я могу сообщить, что с этим ужасным предательством покончено

- заверил президент США.

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Также он прокомментировал новые тарифы - в частности, введенные пошлины с Китаем. По его словам, это усилит экономику США.

Мы ладим с Китаем. Я думаю, что все получится. Они хотят заключить сделку. Мы заключим сделку. Это будет честная сделка

- пообещал Трамп.

Добавим, что речь президента США продолжалась около полутора часов.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что сам хотел бы стать новым Папой Римским. Таков был ответ главы Белого дома на вопрос, кого он хотел бы видеть во главе Святого Престола.

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