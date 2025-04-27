Рейтинг Трампа стремительно падает из-за политических решений: опрос Washington Post

Рейтинг президента США Дональда Трампа падает среди граждан страны начал стремительно падать из-за его политических решений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Washington Post.

Детали

По данным опроса, большинство респондентов выступают против основных инициатив Трампа. Они считают, что нынешняя администрация в Белом доме стремится избежать выполнения постановлений федерального суда.

В целом рейтинг одобрения действий Трампа ниже, чем два месяца назад, заявили журналисты. Согласно результатам опроса, 39% взрослых американцев удовлетворены действиями Трампа. В то же время, 55% опрошенных вообще не одобряют его деятельность, а 44% респондентов "сильно не одобряют" работу президента США.

Тем временем 42% избирателей положительно оценивают деятельность президента США, тогда как 55% относятся негативно к его инициативам. По данным Washington Post, в первые 100 дней президентства рейтинг Трампа стал ниже, чем у любого его предшественника за аналогичный срок.

Для сравнения, деятельность Джо Байдена за тот же срок одобряли 52% респондентов, а во время первого срока Трампа-президента, его работу одобряли 42% опрошенных респондентов.

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