Рейтинг Трампа стремительно падает из-за политических решений: опрос Washington Post
Киев • УНН
Рейтинг одобрения действий Дональда Трампа среди американцев упал. Большинство не поддерживают его инициативы, 55% опрошенных вообще не одобряют его деятельность.
Рейтинг президента США Дональда Трампа падает среди граждан страны начал стремительно падать из-за его политических решений. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Washington Post.
Детали
По данным опроса, большинство респондентов выступают против основных инициатив Трампа. Они считают, что нынешняя администрация в Белом доме стремится избежать выполнения постановлений федерального суда.
В целом рейтинг одобрения действий Трампа ниже, чем два месяца назад, заявили журналисты. Согласно результатам опроса, 39% взрослых американцев удовлетворены действиями Трампа. В то же время, 55% опрошенных вообще не одобряют его деятельность, а 44% респондентов "сильно не одобряют" работу президента США.
Тем временем 42% избирателей положительно оценивают деятельность президента США, тогда как 55% относятся негативно к его инициативам. По данным Washington Post, в первые 100 дней президентства рейтинг Трампа стал ниже, чем у любого его предшественника за аналогичный срок.
Для сравнения, деятельность Джо Байдена за тот же срок одобряли 52% респондентов, а во время первого срока Трампа-президента, его работу одобряли 42% опрошенных респондентов.
путин хочет использовать торговую войну Трампа в свою пользу - Reuters25.04.25, 00:15 • 3759 просмотров