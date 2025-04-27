Рейтинг Трампа стрімко падає через політичні рішення: опитування Washington Post

$41.690.00
47.420.00
ukenru
Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат
Ексклюзив
27 квітня, 05:03 • 20432 перегляди

Річниця "Рамштайну": виклики та трансформації, які пережив формат

26 квітня, 14:39 • 70649 перегляди

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 11:58 • 68224 перегляди

Генштаб ЗСУ спростував російські заяви про завершення боїв на курщині: операція триває

26 квітня, 11:19 • 51847 перегляди

"Сподіваємось на результат з усіх речей, які прозвучали": Зеленський назвав "хорошою" зустріч із Трампом

Ексклюзив
26 квітня, 04:00 • 113083 перегляди

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу

25 квітня, 19:37 • 61429 перегляди

Найближчими днями можуть відбутися зустрічі, які повинні наблизити тишу для України - Зеленський

25 квітня, 19:10 • 50473 перегляди

Запізнення щонайменше на три тижні: Трамп заявив, що Україна не підписала угоду про копалини

Ексклюзив
25 квітня, 11:13 • 50632 перегляди

Виїзд українців за кордон: соціологиня розповіла про нові тенденції

25 квітня, 10:48 • 54038 перегляди

Україна не отримувала офіційних сигналів від США про їхній вихід з мирного процесу - МЗС

25 квітня, 09:10 • 41899 перегляди

Зарплата зростатиме на 3-4% щороку у 2025-2027 роках - прогноз НБУ

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+10°
4м/с
26%
759 мм
Популярнi новини

Житомирщина під атакою дронів: пошкоджено будинки, поранені поліцейські

27 квітня, 07:35 • 11071 перегляди

Індія та Пакистан: третю ніч поспіль триває перестрілка на лінії контролю

27 квітня, 08:02 • 26238 перегляди

Гробницю Папи Франциска вперше відкрито для відвідувачів: деталі

27 квітня, 08:35 • 9586 перегляди

Вибух в порту Ірану: щонайменше 25 загиблих, 800 поранених

27 квітня, 09:19 • 18016 перегляди

Дуда про зустріч Зеленського й Трампа: найголовніше - це інтереси Польщі та поляків

10:41 • 8348 перегляди
Публікації

День Чорнобильської трагедії: все про екологічну катастрофу
Ексклюзив

26 квітня, 04:00 • 113085 перегляди

Похорон Папи Римського Франциска: хто буде присутній на церемонії та як проходитиме меса

25 квітня, 10:30 • 95479 перегляди

Проводи 2025: як поминати померлих та які заходи безпеки цьогоріч

25 квітня, 05:56 • 124889 перегляди

“Трахтібідох”, криміналісти й аналітика з 2018-го: майстер-клас реформування фармринку від Нацакадемії правових наук України

24 квітня, 11:00 • 175384 перегляди

Ураження 51-арсеналу ГРАУ: які ще склади із зброєю були атаковані в рф

23 квітня, 14:18 • 335055 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Урсула фон дер Ляєн

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Рим

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

П’ять неймовірних довгоочікуваних прем’єр травня: що подивитися

26 квітня, 14:39 • 70652 перегляди

Каньє Вест запустив перший стрім на Twitch і за лічені хвилини полетів у бан за зігування

25 квітня, 15:56 • 36465 перегляди

Блейк Лайвлі з'явилася на червоній доріжці на гала-концерті Time100 у сукні від ліванського модельєра

25 квітня, 07:29 • 72449 перегляди

Меган Маркл виявила нову схожість між своїми дітьми та дітьми Кейт після того, як її звинуватили в копіюванні гардеробу Джорджа і Шарлотти

24 квітня, 15:17 • 63703 перегляди

Бен Аффлек розповів, чому діти критикують його фільми, кажучи: "це жахливо!"

24 квітня, 14:13 • 67569 перегляди
Актуальне

Facebook

Financial Times

Готовність 2030

Signal

КАБ-250

Рейтинг Трампа стрімко падає через політичні рішення: опитування Washington Post

Київ • УНН

 • 1518 перегляди

Рейтинг схвалення дій Дональда Трампа серед американців впав. Більшість не підтримують його ініціативи, 55% опитаних взагалі не схвалюють його діяльність.

Рейтинг Трампа стрімко падає через політичні рішення: опитування Washington Post

Рейтинг президента США Дональда Трампа падає серед громадян країни почав стрімко падати через його політичні рішення. Про це повідомляє УНН з посиланням на Washington Post.

Деталі

За даними опитування, більшість респондентів виступають проти основних ініціатив Трампа. Вони вважають, що нинішня адміністрація у Білому домі прагне уникнути виконання постанов федерального суду.

Загалом рейтинг схвалення дій Трампа нижчий, ніж два місяці тому, заявили журналісти. Згідно результатів опитування, 39% дорослих американців задоволені діями Трампа. Водночас, 55% опитаних взагалі не схвалюють його діяльність, а 44% респондентів "сильно не схвалюють" роботу президента США.

Тим часом 42% виборців позитивно оцінюють діяльність президента США, тоді як 55% ставляться негативно до його ініціатив. За даними Washington Post, в перші 100 днів президентства рейтинг Трампа став нижче, ніж у будь-якого його попередника за аналогічний термін.

Для порівняння, діяльність Джо Байдена за той самий термін схвалювали 52% респондентів, а під час першого терміну Трампа-президента, його роботу схвалювали 42% опитаних респондентів.

путін хоче використати торгову війну Трампа на свою користь - Reuters25.04.25, 00:15 • 3759 переглядiв

Євген Устименко

Євген Устименко

Новини Світу
The Washington Post
Білий дім
Reuters
Дональд Трамп
Джо Байден
Сполучені Штати
Brent
$66.98
Bitcoin
$93,987.20
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.43
Золото
$3,316.56
Ethereum
$1,797.22