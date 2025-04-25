путін хоче використати торгову війну Трампа на свою користь - Reuters
Київ • УНН
російський диктатор закликав урядовців використати ринкову турбулентність та торгові війни для розвитку виробництва та експорту. За словами путіна, глобальна економічна ситуація ускладнюється
російський диктатор володимир путін закликав урядовців рф з економічного блоку "скористатися можливостями, які виникають у світовій економіці через ринкову турбулентність і посилення торговельних війн". Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.
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Зазначається, що росія, торгівля якої зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом різко впала через санкції, запроваджені через війну проти України, не постраждала від мит США щодо багатьох країн, оголошених президентом США Дональдом Трампом.
Російська економіка показала кращі показники, ніж вона очікувала, протягом трьох років конфлікту, незважаючи на санкції, але зараз країна готується до тривалого періоду зниження цін на нафту ... і зниження доходів бюджету
За словами путіна, глобальна економічна ситуація ускладнюється, оскільки товарні та фінансові ринки зазнають значних коливань через загострення глобальної конкуренції.
Необхідно не тільки відслідковувати ці фактори і прогнозувати їх зміну, але й використовувати можливості, що з’являються, для розвитку внутрішнього виробництва, торгових відносин і експорту для зміцнення національної економіки в цілому
Автори додають, що ці коментарі путіна були першими щодо глобальної економічної ситуації після оголошення нових тарифів США.
"Про наслідки глобальної турбулентності для російської економіки попередили і центробанк, і мінфін, керівники яких були присутні на зустрічі з путіним", - підкреслює видання.
Нагадаємо
За інформацією Bloomberg, росія погіршила свій прогноз щодо експорту цього року та знизила очікування щодо ціни на свою нафту. Ці події можуть змусити уряд вкладати кошти у свій фонд національного добробуту, щоб покрити витрати на війну.
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