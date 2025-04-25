путін хоче використати торгову війну Трампа на свою користь - Reuters

російський диктатор володимир путін закликав урядовців рф з економічного блоку "скористатися можливостями, які виникають у світовій економіці через ринкову турбулентність і посилення торговельних війн". Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Зазначається, що росія, торгівля якої зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом різко впала через санкції, запроваджені через війну проти України, не постраждала від мит ​​США щодо багатьох країн, оголошених президентом США Дональдом Трампом.

Російська економіка показала кращі показники, ніж вона очікувала, протягом трьох років конфлікту, незважаючи на санкції, але зараз країна готується до тривалого періоду зниження цін на нафту ... і зниження доходів бюджету

За словами путіна, глобальна економічна ситуація ускладнюється, оскільки товарні та фінансові ринки зазнають значних коливань через загострення глобальної конкуренції.

Необхідно не тільки відслідковувати ці фактори і прогнозувати їх зміну, але й використовувати можливості, що з’являються, для розвитку внутрішнього виробництва, торгових відносин і експорту для зміцнення національної економіки в цілому