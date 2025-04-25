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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
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путін хоче використати торгову війну Трампа на свою користь - Reuters

Київ • УНН

 • 324 перегляди

російський диктатор закликав урядовців використати ринкову турбулентність та торгові війни для розвитку виробництва та експорту. За словами путіна, глобальна економічна ситуація ускладнюється

путін хоче використати торгову війну Трампа на свою користь - Reuters

російський диктатор володимир путін закликав урядовців рф з економічного блоку "скористатися можливостями, які виникають у світовій економіці через ринкову турбулентність і посилення торговельних війн". Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

Зазначається, що росія, торгівля якої зі Сполученими Штатами та Європейським Союзом різко впала через санкції, запроваджені через війну проти України, не постраждала від мит ​​США щодо багатьох країн, оголошених президентом США Дональдом Трампом.

Російська економіка показала кращі показники, ніж вона очікувала, протягом трьох років конфлікту, незважаючи на санкції, але зараз країна готується до тривалого періоду зниження цін на нафту ... і зниження доходів бюджету

- йдеться у статті.

За словами путіна, глобальна економічна ситуація ускладнюється, оскільки товарні та фінансові ринки зазнають значних коливань через загострення глобальної конкуренції.

Необхідно не тільки відслідковувати ці фактори і прогнозувати їх зміну, але й використовувати можливості, що з’являються, для розвитку внутрішнього виробництва, торгових відносин і експорту для зміцнення національної економіки в цілому

- сказав російський диктатор.

Автори додають, що ці коментарі путіна були першими щодо глобальної економічної ситуації після оголошення нових тарифів США.

"Про наслідки глобальної турбулентності для російської економіки попередили і центробанк, і мінфін, керівники яких були присутні на зустрічі з путіним", - підкреслює видання.

Нагадаємо

За інформацією Bloomberg, росія погіршила свій прогноз щодо експорту цього року та знизила очікування щодо ціни на свою нафту. Ці події можуть змусити уряд вкладати кошти у свій фонд національного добробуту, щоб покрити витрати на війну.

Велика Британія заборонила експорт до росії геймпадів: їх використовували для управління безпілотниками на війні проти України24.04.25, 12:25 • 3198 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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