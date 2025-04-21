росія цього року очікує зменшення експорту та зниження цін на нафту - Bloomberg

росія погіршила свій прогноз щодо експорту цього року та знизила очікування щодо ціни на свою нафту. Ці події можуть змусити уряд вкладати кошти у свій фонд національного добробуту, щоб покрити витрати на війну, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Міністерство економіки прогнозує падіння експорту на 5,3% до 410,6 млрд рублів (5 млрд доларів), що нижче попереднього прогнозу в 445 млрд рублів. Оновлений макроекономічний прогноз також включав зниження ціни на нафту Urals до 56 доларів за барель проти 69,70 доларів за барель раніше.

Хоча переглянуті прогнози означають, що російський уряд отримуватиме менше доходів від продажу нафти, це не вплине на здатність кремля фінансувати свою військову машину. Зростання доходів від неенергетичних секторів і його значні резерви допоможуть компенсувати втрати. Фонд національного добробуту росії має достатньо ресурсів, щоб компенсувати будь-який дефіцит доходів від нафти протягом наступних 18-24 місяців, навіть якщо нафта в країні коштуватиме близько 50 доларів за барель.

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Нафта Urals, основна експортна суміш росії, впала до 52,76 доларів за барель у порту Балтійського моря Приморськ на початку цього місяця, свідчать дані Argus Media. Востаннє він був нижчим 50 доларів у червні 2023 року.

Мінекономіки прогнозує ціну на нафту Brent на рівні 68 доларів за барель проти 81,70 доларів. Ціна Brent ненадовго впала до чотирирічного мінімуму нижче 60 доларів за барель на початку цього місяця після того, як Китай і США загострили свою "торгову війну", а група ОПЕК+ пообіцяла збільшити видобуток наступного місяця.

Міністерство зберегло прогноз зростання на 2025 рік на рівні 2,5%, водночас знизивши свій прогноз на 2026 рік до 2,4% з 2,6%, які спостерігалися раніше. Офіційні особи визнали постійне зростання цін, незважаючи на рекордно високу ключову ставку центрального банку в 21%, прогнозуючи інфляцію на рівні 7,6% на кінець року, порівняно з 4,5% у його останньому прогнозі.

Доповнення

Нафта впала в ціні, на тлі того, як трейдери були схвильовані впливом торгової війни під лідерством США на попит на енергоносії, водночас відстежуючи переговори між Вашингтоном та Тегераном щодо ядерної програми Ірану.