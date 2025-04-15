ЄС збирається представити план припинення імпорту російських нафти та газу у травні

Європейська комісія оголосить більш детально стратегію щодо поетапної відмови від імпорту російської нафти і газу наступного місяця, заявила вона у понеділок, після того, як двічі відкладала план, пише УНН з посиланням на Reuters.

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ЄС пообіцяв відмовитись від російського викопного палива до 2027 року у відповідь на вторгнення москви до України у 2022 році, але Єврокомісія, як вказує видання, відклала публікацію своєї "дорожньої карти" того, як це зробити. Спочатку план мав бути представлений минулого місяця.

"Єврокомісія тепер опублікує дорожню карту 6 травня, як показав порядок денний, опублікований у понеділок", - пише видання.

Затримки були частково викликані невизначеністю навколо запланованих мит президента США Дональда Трампа, на тлі того, як торгівля енергоносіями може бути пов'язана з торговими переговорами між ЄС та США, повідомили джерела в ЄС.

Хоча постачання російського газу трубопроводами впало з 2022 року, ЄС збільшив імпорт російського скрапленого природного газу (СПГ) минулого року, і блок все ще отримував 19% від загального обсягу постачання газу та СПГ із росії у 2024 році.

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На відміну від нафти ЄС не ввів санкції на імпорт російського газу.

Угорщина пообіцяла заблокувати російські енергетичні санкції, які вимагають одноголосного схвалення країн ЄС, тоді як деякі інші уряди також заявили про небажання схвалювати санкції на російський СПГ до того, як ЄС забезпечить альтернативні постачання.

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Єврокомісія, як повідомляється, не вказала, які інструменти планує запропонувати для прискорення відмови від російських енергоносіїв. Аналітики з аналітичного центру Брейгеля (Bruegel), що базується в Брюсселі, припустили, що ЄС введе мита на імпорт російського газу.

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Повна відмова від російського газу означатиме більше закупівель ЄС у постачальників, включаючи США, вказує видання.

ЄС заявив, що розгляне можливість купівлі більшої кількості СПГ із США, а Трамп заявив, що продаж більшої кількості енергоносіїв до Європи стане ключовим напрямком зусиль його адміністрації щодо усунення торговельного дефіциту з ЄС.

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Американський СПГ допоміг закрити дефіцит поставок із росії до Європи під час енергетичної кризи 2022 року. Минулого року США були третім за величиною постачальником газу до Європи після росії та провідного постачальника Норвегії.

Але деякі компанії та дипломати ЄС побоюються, що залежність від американського газу стала вразливістю після того, як Трамп дав зрозуміти, що енергоносії стануть розмінною монетою на торгових переговорах, зазначає видання.