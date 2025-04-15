Через дії Трампа Євросоюз може відновити купівлю газу в рф - ЗМІ

Через дії президента США Дональда Трампа Європейський Союз може бути змушений повертатися до ідеї шукати додатковий імпорт газу з росії. Про це йдеться у матеріалі Reuters, повідомляє УНН.

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Зазначається, що більше ніж через три роки після вторгнення рф в Україну енергетична безпека Європи є крихкою.

Зріджений природний газ США допоміг закрити дефіцит російського постачання в Європу під час енергетичної кризи 2022-2023 років. Але тепер, коли президент Дональд Трамп похитнув відносини з Європою, встановлені після Другої світової війни, і звернувся до енергетики як до розмінної монети в торгових переговорах, бізнес побоюється, що залежність від Сполучених Штатів стала ще однією вразливістю - пише видання.

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Автори вказують, що на цьому тлі керівники великих компаній ЄС почали говорити те, що було б немислимим рік тому: що імпорт російського газу, зокрема від російського державного гіганта "газпрома", може бути гарною ідеєю.

Це вимагало б ще однієї серйозної зміни політики, враховуючи, що вторгнення росії в Україну в 2022 році змусило Європейський Союз пообіцяти припинити імпорт російських енергоносіїв до 2027 року - пояснюють автори.

Вони додають, що Європа має обмежені можливості. Так, переговори з гігантом зрідженого природного газу Катаром щодо збільшення газу зайшли в глухий кут.

"І, хоча розгортання відновлюваних джерел енергії прискорилося, темпи недостатньо швидкі, щоб дозволити ЄС почуватися в безпеці", - резюмує видання.

Нагадаємо

До 17-го пакета санкцій Європейського Союзу проти росії можуть увійти нові обмеження, які раніше залишалися поза увагою. Ідеться про включення до санкційного списку російської державної корпорації "Росатом", заборону експорту російського скрапленого природного газу (СПГ) та заходи проти так званого "тіньового флоту" рф, що використовується для обходу вже чинних санкцій.

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