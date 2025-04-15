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Из-за действий Трампа Евросоюз может возобновить покупку газа в рф - СМИ

Киев • УНН

 • 5204 просмотра

Действия Трампа вынуждают ЕС искать газ в россии, несмотря на обещание отказаться от импорта до 2027 года. Переговоры с Катаром зашли в тупик, а возобновляемая энергия развивается недостаточно быстро.

Из-за действий Трампа Евросоюз может возобновить покупку газа в рф - СМИ

Из-за действий президента США Дональда Трампа Европейский Союз может быть вынужден возвращаться к идее искать дополнительный импорт газа из россии. Об этом говорится в материале Reuters, сообщает УНН.

Детали

Отмечается, что более чем через три года после вторжения рф в Украину энергетическая безопасность Европы является хрупкой.

Сжиженный природный газ США помог закрыть дефицит российских поставок в Европу во время энергетического кризиса 2022-2023 годов. Но теперь, когда президент Дональд Трамп поколебал отношения с Европой, установленные после Второй мировой войны, и обратился к энергетике как к разменной монете в торговых переговорах, бизнес опасается, что зависимость от Соединенных Штатов стала еще одной уязвимостью

- пишет издание.

Цены на газ в Европе колеблются на фоне оценки на рынке изменений в поставках и погоды02.04.25, 12:00 • 13488 просмотров

Авторы указывают, что на этом фоне руководители крупных компаний ЕС начали говорить то, что было бы немыслимым год назад: что импорт российского газа, в частности от российского государственного гиганта "газпрома", может быть хорошей идеей.

Это потребовало бы еще одного серьезного изменения политики, учитывая, что вторжение россии в Украину в 2022 году заставило Европейский Союз пообещать прекратить импорт российских энергоносителей до 2027 года

- объясняют авторы.

Они добавляют, что у Европы ограниченные возможности. Так, переговоры с гигантом сжиженного природного газа Катаром об увеличении газа зашли в тупик.

"И, хотя развертывание возобновляемых источников энергии ускорилось, темпы недостаточно быстрые, чтобы позволить ЕС чувствовать себя в безопасности", - резюмирует издание.

Напомним

До 17-го пакета санкций Европейского Союза против россии могут войти новые ограничения, которые ранее оставались вне поля зрения. Речь идет о включении в санкционный список российской государственной корпорации "Росатом", запрете экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и мерах против так называемого "теневого флота" рф, используемого для обхода уже действующих санкций.

Трамп хочет, чтобы Европа платила больше за газ, а ЕС хочет тратить меньше: Politico рассказало детали09.04.25, 13:00 • 8550 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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