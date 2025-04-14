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Financial Times

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The Guardian

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17-й пакет санкцій ЄС проти рф: голова МЗС Литви закликає зосередитися на "росатомі", СПГ і "тіньовому флоті"

Київ • УНН

 • 2838 перегляди

Литва закликає ЄС до нових санкцій проти росії, включаючи обмеження на «Росатом», експорт СПГ та заходи проти «тіньового флоту». Україна готова до вступу в ЄС до 2030 року.

17-й пакет санкцій ЄС проти рф: голова МЗС Литви закликає зосередитися на "росатомі", СПГ і "тіньовому флоті"

До 17-го пакета санкцій Європейського Союзу проти росії можуть увійти нові обмеження, які раніше залишалися поза увагою. Ідеться про включення до санкційного списку російської державної корпорації "Росатом", заборону експорту російського скрапленого природного газу (СПГ) та заходи проти так званого "тіньового флоту" рф, що використовується для обходу вже чинних санкцій. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембургу, передає УНН.

Деталі 

"росія і путін відправляє свої балістичні ракети в Україну у святу для всіх Вербну неділю. І це дійсно варварський і жорстокий крок… І саме тому для Європи зараз настав час рухатися далі з 17-м пакетом санкцій, і Литва готова зробити свій внесок у нього з усіма цими секторами, які ми залишили в 16-му пакеті недоторканими. Це СПГ, це "Росатом", це додатковий пакет щодо "тіньового флоту" і, звичайно, додаткові індивідуальні санкції. Ось як ми повинні діяти і отримати більше важелів впливу на путіна, щоб зупинити його війну. Це наш шлях вперед", - зазначив міністр.

ЄС готує 17-й пакет санкцій проти рф, відкидає прохання путіна щодо SWIFT для банків - EUobserver28.03.25, 11:22 • 39616 переглядiв

Окрім санкцій, як зазначив Будріс, на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі порушать питання майбутнього членства України в ЄС. 

Президент Литви запропонував прискорити вступ України до ЄС до 1 січня 2030 року24.02.25, 11:33 • 109391 перегляд

"Я думаю, що 1 січня 2030 року - це цілком реально, і ми можемо цього досягти. Враховуючи, що з 1 січня 2030 року ми маємо дуже щільний графік, щоб працювати і розпочати переговори про відкриття кластерів. І ми досі цього не зробили. Минуло вже майже пів року, як Україна є країною-кандидатом, а ми ще не відкрили кластери. Ми повинні продовжити цю роботу", - вказав міністр.

Україна вже готова відкрити перший кластер переговорів про вступ до ЄС - голова МЗС01.04.25, 15:52 • 21181 перегляд

Нагадаємо 

У лютому ЄС ухвалив 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти рф.

На початку березня 2025 року Президент України виступив на засіданні Євроради, де закликав до впровадження 17-го пакету санкцій проти рф. Крім того, він наголосив на необхідності розблокування роботи над кластерами щодо членства України в ЄС.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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