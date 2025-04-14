17-й пакет санкцій ЄС проти рф: голова МЗС Литви закликає зосередитися на "росатомі", СПГ і "тіньовому флоті"

До 17-го пакета санкцій Європейського Союзу проти росії можуть увійти нові обмеження, які раніше залишалися поза увагою. Ідеться про включення до санкційного списку російської державної корпорації "Росатом", заборону експорту російського скрапленого природного газу (СПГ) та заходи проти так званого "тіньового флоту" рф, що використовується для обходу вже чинних санкцій. Про це заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембургу, передає УНН.

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"росія і путін відправляє свої балістичні ракети в Україну у святу для всіх Вербну неділю. І це дійсно варварський і жорстокий крок… І саме тому для Європи зараз настав час рухатися далі з 17-м пакетом санкцій, і Литва готова зробити свій внесок у нього з усіма цими секторами, які ми залишили в 16-му пакеті недоторканими. Це СПГ, це "Росатом", це додатковий пакет щодо "тіньового флоту" і, звичайно, додаткові індивідуальні санкції. Ось як ми повинні діяти і отримати більше важелів впливу на путіна, щоб зупинити його війну. Це наш шлях вперед", - зазначив міністр.

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Окрім санкцій, як зазначив Будріс, на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі порушать питання майбутнього членства України в ЄС.

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"Я думаю, що 1 січня 2030 року - це цілком реально, і ми можемо цього досягти. Враховуючи, що з 1 січня 2030 року ми маємо дуже щільний графік, щоб працювати і розпочати переговори про відкриття кластерів. І ми досі цього не зробили. Минуло вже майже пів року, як Україна є країною-кандидатом, а ми ще не відкрили кластери. Ми повинні продовжити цю роботу", - вказав міністр.

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Нагадаємо

У лютому ЄС ухвалив 16-й пакет економічних та індивідуальних санкцій проти рф.

На початку березня 2025 року Президент України виступив на засіданні Євроради, де закликав до впровадження 17-го пакету санкцій проти рф. Крім того, він наголосив на необхідності розблокування роботи над кластерами щодо членства України в ЄС.