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17-й пакет санкций ЕС против рф: глава МИД Литвы призывает сосредоточиться на "росатоме", СПГ и "теневом флоте"

Киев • УНН

 • 2760 просмотра

Литва призывает ЕС к новым санкциям против россии, включая ограничения на «Росатом», экспорт СПГ и меры против «теневого флота». Украина готова к вступлению в ЕС к 2030 году.

17-й пакет санкций ЕС против рф: глава МИД Литвы призывает сосредоточиться на "росатоме", СПГ и "теневом флоте"

В 17-й пакет санкций Европейского Союза против россии могут войти новые ограничения, которые ранее оставались без внимания. Речь идет о включении в санкционный список российской государственной корпорации "Росатом", запрете экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и мерах против так называемого "теневого флота" рф, используемого для обхода уже действующих санкций. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис перед началом заседания Совета ЕС по иностранным делам в Люксембурге, передает УНН.

Детали 

"россия и путин отправляет свои баллистические ракеты в Украину в святое для всех Вербное воскресенье. И это действительно варварский и жестокий шаг… И именно поэтому для Европы сейчас пришло время двигаться дальше с 17-м пакетом санкций, и Литва готова внести свой вклад в него со всеми этими секторами, которые мы оставили в 16-м пакете нетронутыми. Это СПГ, это "Росатом", это дополнительный пакет по "теневому флоту" и, конечно, дополнительные индивидуальные санкции. Вот как мы должны действовать и получить больше рычагов влияния на путина, чтобы остановить его войну. Это наш путь вперед", - отметил министр.

ЕС готовит 17-й пакет санкций против рф, отвергает просьбу путина по SWIFT для банков - EUobserver28.03.25, 11:22 • 39616 просмотров

Кроме санкций, как отметил Будрис, на встрече министров иностранных дел ЕС в Люксембурге поднимут вопрос будущего членства Украины в ЕС. 

Президент Литвы предложил ускорить вступление Украины в ЕС до 1 января 2030 года24.02.25, 11:33 • 109391 просмотр

"Я думаю, что 1 января 2030 года - это вполне реально, и мы можем этого достичь. Учитывая, что с 1 января 2030 года у нас очень плотный график, чтобы работать и начать переговоры об открытии кластеров. И мы до сих пор этого не сделали. Прошло уже почти полгода, как Украина является страной-кандидатом, а мы еще не открыли кластеры. Мы должны продолжить эту работу", - указал министр.

Украина уже готова открыть первый кластер переговоров о вступлении в ЕС - глава МИД01.04.25, 15:52 • 21181 просмотр

Напомним 

В феврале ЕС принял 16-й пакет экономических и индивидуальных санкций против рф.

В начале марта 2025 года Президент Украины выступил на заседании Евросовета, где призвал к внедрению 17-го пакета санкций против рф. Кроме того, он подчеркнул необходимость разблокирования работы над кластерами относительно членства Украины в ЕС.

Алина Волянская

Алина Волянская

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