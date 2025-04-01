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Украина уже готова открыть первый кластер переговоров о вступлении в ЕС - глава МИД

Киев • УНН

 • 21069 просмотра

Украина готова начать первый кластер переговоров о вступлении в ЕС, работая над этим вопросом. Также продолжается интеграция Украины в НАТО, что является важным вопросом.

Украина уже готова открыть первый кластер переговоров о вступлении в ЕС - глава МИД

Украина готова начать с первым кластером переговоров о вступлении в Европейский Союз и продолжает интеграцию в НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок во вторник, передает корреспондент УНН.

Детали 

"Важной темой переговоров была интеграция Украины в Европейский Союз и НАТО. Ценю поддержку министерши Бербок на этом пути. Украина уже готова открыть первый кластер переговоров о вступлении в ЕС. Работаем, чтобы это произошло как можно быстрее", - отметил Сибига.

Стороны также обсудили усиление санкционного давления на рф.

"Подчеркиваю тем, кто имеет иллюзии относительно россии: не может быть никакого возврата к старым временам до привычного бизнеса с россией. То ли речь идет о Nord Stream, то ли о других любых проектах. москва - это экзистенциальная угроза, любой бизнес с россией - это деньги в российскую военную машину, а следовательно - прямая угроза безопасности и каждой европейской семье", - указал министр.

Напомним 

Ранее УНН писал, что Европейский Союз официально запускает программу Ukraine2EU, чтобы поддержать Украину на пути к членству в ЕС.

Перед тем шесть стран ЕС призвали к ускорению с членством Украины. В совместном письме высокопоставленные дипломаты Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии призвали Брюссель выработать "конкретные предложения относительно того, как решительно продвинуть процесс вступления Украины".

Шмыгаль: Украина имеет амбицию открыть все шесть кластеров переговоров с ЕС в 2025 году04.03.25, 13:25 • 18015 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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