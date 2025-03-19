Шість країн ЄС закликають до пришвидшення з членством України - Politico

Європейський Союз повинен терміново сформулювати чітку дорожню карту для того, щоб Україна стала повноправним членом блоку, попередили 6 країн ЄС, закликавши до прискорення процесу вступу, на тлі зростаючих побоювань, що Угорщина прагне підірвати шанси України, повідомляє Politico, пише УНН.

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У спільному листі високопоставлені дипломати Швеції, Фінляндії, Данії, Латвії, Литви та Естонії закликали Брюссель виробити "конкретні пропозиції щодо того, як рішуче просунути процес вступу України", пише видання.

Підтверджуючи повну та однозначну відданість перспективі членства України в ЄС, ми закликаємо до прискорення процесу вступу. Настав час для амбітних і ефективних рішень у цьому плані - ідеться у заяві.

У той час як президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн публічно запропонувала, що Україна може приєднатися до блоку до 2030 року, підписанти тепер хочуть вжити заходів, щоб переконатися, що це дійсно станеться.

"Україна продемонструвала значний прогрес у реформах - тепер настав час для нас мобілізувати зусилля, щоб допомогти Україні зробити це", - ідеться у листі.

Країні довелося досягти широких політичних, економічних і політичних цілей, водночас воюючи за захист своєї території, критичної інфраструктури та цивільного населення від атак росії, пише видання.

У той же час, як попереджає лист, процес розширення має бути "передбачуваним і базуватися на власних заслугах", тоді як "двосторонні питання, які суперечать загальним стратегічним інтересам Союзу, не повинні використовуватися для блокування прогресу, а вирішуватися шляхом добросовісного діалогу".

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан постійно виступає проти прийняття України до блоку з 27 країн, а його дипломати в Брюсселі постійно висувають заперечення під час переговорів, спрямованих на зміцнення інституцій Києва та забезпечення економічного та політичного узгодження, зазначає видання.

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Раніше цього місяця популістський угорський лідер оголосив про необов’язкове загальнонаціональне опитування щодо підтримки вступу України.

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У списку з 12 вимог до Брюсселя, оприлюдненому минулого тижня, він сказав, що ЄС має бути "Союзом, але без України".

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