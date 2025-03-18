Будапешт хоче "до літа" провести "консультації" з угорцями щодо членства України у ЄС

Міністр Угорщини у справах ЄС Януш Бока заявив, що майбутнє розширення ЄС залежить від результатів національних консультацій в Угорщині з угорськими громадянами, результати яких планують отримати до літа - до завершення польського головування у ЄС, пише УНН.

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"Майбутнє процесу розширення зараз в руках громадян Угорщини. Вони матимуть можливість висловити свою позицію на цих національних консультаціях, ініційованих угорським урядом. Ми чекаємо на результати цього до літа", - сказав угорський міністр у справах ЄС Януш Бока журналістам у вівторок перед засіданням Ради ЄС у відповідь на запитання, чи можливо відкрити два кластери переговорів щодо вступу України до ЄС під час польського головування у Раді ЄС, яке триватиме до 1 червня.



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