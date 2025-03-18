Будапешт хочет "до лета" провести "консультации" с венграми по поводу членства Украины в ЕС

Министр Венгрии по делам ЕС Януш Бока заявил, что будущее расширение ЕС зависит от результатов национальных консультаций в Венгрии с венгерскими гражданами, которые планируют получить к лету - до завершения польского председательства в ЕС, пишет УНН.

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"Будущее процесса расширения сейчас в руках граждан Венгрии. Они будут иметь возможность высказать свою позицию на этих национальных консультациях, инициированных венгерским правительством. Мы ждем результатов этого к лету", - сказал венгерский министр по делам ЕС Януш Бока журналистам во вторник перед заседанием Совета ЕС в ответ на вопрос, возможно ли открыть два кластера переговоров о вступлении Украины в ЕС во время польского председательства в Совете ЕС, которое продлится до 1 июня.



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