Венгрия снова угрожает ветировать выводы саммита ЕС по Украине
Киев • УНН
Янош Бока заявил, что Венгрия не поддерживает выводы Евросовета по Украине. Это решение противоречит позиции и интересам Венгрии, а также призывает к ускорению вступления Украины.
Венгерский министр по делам ЕС Януш Бока заявил, что Венгрия не может поддержать выводы Евросовета по Украине в нынешнем виде, пишет УНН.
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"Венгрия не может поддержать выводы Евросовета по Украине в нынешнем виде: это противоречит позиции Венгрии и национальным интересам Венгрии в нескольких стратегических пунктах и призывает к дальнейшему ускорению процесса вступления Украины", - отметил Януш Бока в X.
Саммит ЕС запланирован на 20 марта.
"Я считаю, что очень маловероятно, что мы найдем новый консенсус на уровне 27 членов ЕС по любому тексту. Я считаю, что наиболее вероятно, что повторится сценарий 6 марта, где выводы касаются только дискуссии по Украине, и будет другой текст, который поддержит определенное большинство стран-членов ЕС", - сказал Бока в комментарии журналистам перед заседанием Совета ЕС на уровне министров по делам ЕС во вторник.
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