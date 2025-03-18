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Венгрия снова угрожает ветировать выводы саммита ЕС по Украине

Киев • УНН

 • 44516 просмотра

Янош Бока заявил, что Венгрия не поддерживает выводы Евросовета по Украине. Это решение противоречит позиции и интересам Венгрии, а также призывает к ускорению вступления Украины.

Венгрия снова угрожает ветировать выводы саммита ЕС по Украине

Венгерский министр по делам ЕС Януш Бока заявил, что Венгрия не может поддержать выводы Евросовета по Украине в нынешнем виде, пишет УНН.

Детали

"Венгрия не может поддержать выводы Евросовета по Украине в нынешнем виде: это противоречит позиции Венгрии и национальным интересам Венгрии в нескольких стратегических пунктах и призывает к дальнейшему ускорению процесса вступления Украины", - отметил Януш Бока в X.

Саммит ЕС запланирован на 20 марта.

"Я считаю, что очень маловероятно, что мы найдем новый консенсус на уровне 27 членов ЕС по любому тексту. Я считаю, что наиболее вероятно, что повторится сценарий 6 марта, где выводы касаются только дискуссии по Украине, и будет другой текст, который поддержит определенное большинство стран-членов ЕС", - сказал Бока в комментарии журналистам перед заседанием Совета ЕС на уровне министров по делам ЕС во вторник.

ЕС обсудит поддержку Украины и европейскую оборону на мартовском саммите: Кошта анонсировал выступление Зеленского14.03.25, 12:27 • 15440 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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