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ЕС обсудит поддержку Украины и европейскую оборону на мартовском саммите: Кошта анонсировал выступление Зеленского

Киев • УНН

 • 15440 просмотра

На мартовской встрече Европейского совета лидеры ЕС обсудят поддержку Украины, инвестиции в оборону и повышение конкурентоспособности Евросоюза. Также состоится обмен мнениями относительно многолетнего бюджета ЕС.

ЕС обсудит поддержку Украины и европейскую оборону на мартовском саммите: Кошта анонсировал выступление Зеленского

ЕС обсудит поддержку Украины и инвестиции в европейскую оборону на саммите 20 марта, который может продолжиться и 21 марта, президент Евросовета Антониу Кошта анонсировал выступление Президента Украины Владимира Зеленского, пишет УНН.

Детали

"Центральным пунктом повестки дня этой встречи будет конкурентоспособность. Мы также будем продолжать работу специального заседания Европейского совета, которое состоялось 6 марта, в частности, будем рассматривать недавнее развитие событий, связанное с Украиной, и следующие шаги по обороне после презентации Белой книги о будущем европейской обороны перед июньским Европейским советом", - написал в письме-приглашении президент Евросовета Антониу Кошта лидерам ЕС.

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С его слов, встреча начнется в четверг, 20 марта, в 11:00 (по местному времени) с традиционного обмена мнениями с президентом Европейского парламента. "У нас также будет возможность услышать Президента Зеленского", - отметил Кошта.

"Наша постоянная поддержка Украины, необходимость инвестировать в нашу оборону и наша конкурентоспособность тесно взаимосвязаны. Более конкурентоспособный Союз будет более сильным Союзом, который сможет лучше защищать своих граждан, свои интересы и ценности на глобальной арене", - подчеркнул глава Евросовета.

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Кроме того, с его слов, на саммите проведут первый обмен мнениями относительно следующего многолетнего бюджета ЕС (MFF) и новых собственных ресурсов. "Нам нужен комплексный подход к расходам и доходам. Учитывая вызовы, с которыми мы сталкиваемся, важно, чтобы мы все подходили к этой дискуссии с открытым умом и в духе коллективной ответственности. Моя цель заключается в том, чтобы этот вклад мог быть учтен Еврокомиссией перед ее предложениями по пакету MFF, которые ожидаются к лету", - указал он.

В четверг также лидеры ЕС должны провести рабочий обед с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. После обеда президент Европейского центрального банка Кристин Лагард и президент Еврогруппы Пашал Донохо присоединятся к дискуссиям по экономическим вопросам и конкурентоспособности в рамках евросаммита в инклюзивном формате. За ужином лидеры ЕС проведут обмен мнениями относительно следующего MFF и новых собственных ресурсов.

"Я постараюсь провести нашу встречу в течение одного дня, но, учитывая неопределенность вокруг возможных международных событий, я не могу исключить возможность того, что нам может понадобиться продолжить встречу в пятницу утром", - указал Кошта.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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