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ЄС обговорить підтримку України та європейську оборону на березневому саміті: Кошта анонсував виступ Зеленського

Київ • УНН

 • 15442 перегляди

На березневій зустрічі Європейської ради лідери ЄС обговорять підтримку України, інвестиції в оборону та підвищення конкурентоспроможності Євросоюзу. Також відбудеться обмін думками щодо багаторічного бюджету ЄС.

ЄС обговорить підтримку України та європейську оборону на березневому саміті: Кошта анонсував виступ Зеленського

ЄС обговорить підтримку України та інвестиції в європейську оборону на саміті 20 березня, який може продовжитися і 21 березня, президент Євроради Антоніу Кошта анонсував виступ Президента України Володимира Зеленського, пише УНН.

Деталі

"Центральним пунктом порядку денного цієї зустрічі буде конкурентоспроможність. Ми також продовжуватимемо роботу спеціального засідання Європейської ради, яке відбулося 6 березня, зокрема, розглядатимемо нещодавній розвиток подій, що пов'язаний з Україною, та наступні кроки щодо оборони після презентації Білої книги про майбутнє європейської оборони перед червневою Європейською радою", - написав у листі-запрошенні президент Євроради Антоніу Кошта до лідерів ЄС.

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З його слів, зустріч розпочнеться у четвер, 20 березня, об 11:00 (за місцевим часом) з традиційного обміну думками з президентом Європейського парламенту. "Ми також матимемо можливість почути Президента Зеленського", - зазначив Кошта.

"Наша постійна підтримка України, потреба інвестувати в нашу оборону та наша конкурентоспроможність тісно взаємопов’язані. Більш конкурентоспроможний Союз буде сильнішим Союзом, який зможе краще захищати своїх громадян, свої інтереси та цінності на глобальній арені", - наголосив голова Євроради.

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Окрім того, з його слів, на саміті проведуть перший обмін думками щодо наступного багаторічного бюджету ЄС (MFF) та нових власних ресурсів. "Нам потрібен комплексний підхід до витрат і доходів. З огляду на виклики, з якими ми стикаємося, важливо, щоб ми всі підходили до цієї дискусії з відкритим розумом і в дусі колективної відповідальності. Моя мета полягає в тому, щоб цей внесок міг бути врахований Єврокомісією перед її пропозиціями щодо пакету MFF, які очікуються до літа", - вказав він.

У четвер також лідери ЄС мають провести робочий обід із Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем. Після обіду президент Європейського центрального банку Крістін Лагард і президент Єврогрупи Пашал Донохо приєднаються до дискусій щодо економічних питань і конкурентоспроможності в межах євросаміту в інклюзивному форматі. За вечерею лідери ЄС проведуть обмін думками щодо наступного MFF та нових власних ресурсів.

"Я постараюся провести нашу зустріч протягом одного дня, але, враховуючи невизначеність навколо можливих міжнародних подій, я не можу виключити можливість того, що нам може знадобитися продовжити зустріч у п’ятницю вранці", - вказав Кошта.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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