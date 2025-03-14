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ЄС підготував "Білу книгу" щодо інвестицій в оборону для стримування рф та підтримки України - Politico

Київ • УНН

 • 46876 перегляди

ЄС планує розбудувати оборонну промисловість через зменшення підтримки США. Пріоритетом є забезпечення України зброєю, боєприпасами та посилення співпраці в оборонній сфері.

ЄС підготував "Білу книгу" щодо інвестицій в оборону для стримування рф та підтримки України - Politico

ЄС має на меті запустити масштабний проект із розбудови своєї оборонної промисловості, спрямований на стримування росії та підтримку України, у той час, коли США "відступають" з континенту, згідно з проектом так званої Білої книги про оборону, на який посилається Politico, пише УНН.

Деталі

"Відбудова європейської оборони потребує великих інвестицій протягом тривалого періоду", - ідеться в проекті.

Документ, підготовлений єврокомісаром з питань оборони Андрюсом Кубілюсом і головним дипломатом ЄС Каєю Каллас, має бути представлений наступного тижня лідерам ЄС. Проект все ще може бути змінено до публікації.

Вирішальні елементи нової політики ЄС включають надання переваги виробництву зброї всередині блоку та "компаніям-однодумцям з третіх країн", заохочення спільних закупівель зброї, спрощення фінансування оборонних проектів, зосередження на ключових сферах, де блок має дефіцит потенціалу, як-от протиповітряна оборона та військова мобільність, і скорочення бюрократичних процедур щодо інвестицій в оборону.

"Дії росії є рушійною силою нової політики", - пише видання.

"росія є екзистенційною загрозою для Союзу, і, враховуючи її минулий досвід вторгнень до своїх сусідів і її нинішню експансіоністську політику, потреба у стримуванні російської збройної агресії залишиться навіть після угоди про справедливий ​​та тривалий мир з Україною", - ідеться в проекті.

Безпосереднім пріоритетом є забезпечення того, щоб Україна могла продовжувати відбивати напади росії.

"Без значних додаткових військових ресурсів, особливо зараз, коли США призупинили свою підтримку, Україна не зможе вести переговори про справедливий і тривалий мир з позиції сили", - ідеться у проекті.

У документі також викладено низку ключових заходів для допомоги Україні, зокрема надання 1,5 мільйона артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони, продовження навчання українських військ, розміщення замовлень в українській оборонній промисловості, тісніше залучення України до схем військового фінансування ЄС та розширення коридорів військової мобільності блоку, щоб охопити Україну.

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Зміна політики США щодо України, Європи та НАТО відзначається у всьому 20-сторінковому документі, у якому йдеться: "Європа не може сприймати гарантії безпеки США як належне і має суттєво збільшити свій внесок у збереження НАТО".

Проте в ньому наголошується, що "НАТО залишається наріжним каменем колективної оборони в Європі".

У ньому зазначається, що Європа стала залежною від американського військового потенціалу, що створює небезпеку зараз, коли США "переглядають свій підхід і можуть вирішити обмежити використання або навіть припинити доступність цих засобів".

Відбудова військово-промислового комплексу ЄС означає, що блок "має розглянути питання про запровадження європейських преференцій у державних закупівлях для стратегічних оборонних секторів і технологій".

У проекті також підкреслюється необхідність "спільних закупівель" як способу боротьби з роздробленим оборонним ринком блоку та надання країнам фінансової потужності для укладення вигідних угод. Європейська комісія "також могла б діяти як центральний закупівельний орган від їхнього імені".

У документі окреслено сім ключових сфер для пріоритетних інвестицій: протиповітряна та протиракетна оборона; артилерійські системи; боєприпаси та ракети; дрони та системи боротьби з дронами; військова мобільність; ШІ, квантова, кібернетична та електронна війна; і стратегічні механізми, бойові можливості та захист критичної інфраструктури.

Проект також запевняє, що країни-члени залишаться за кермом - традиційна болюча проблема зі столицями ЄС, стурбованими вторгненням Брюсселя в зони національного суверенітету.

"Держави-члени несуть відповідальність за свої збройні сили - від розробки доктрини до розгортання, - ідеться у проекті. - Радикально змінений стратегічний контекст у поєднанні з гострою нестачею можливостей держав-членів вимагає, однак, набагато більшої співпраці між державами-членами для відновлення їх оборони".

Початкові кроки включають змусити країни-члени зробити наступне: схвалити запропоноване пом’якшення фіскальних правил блоку, що полегшить збільшення витрат на оборону; погодитися співпрацювати щодо 35 відсотків витрат на оборону; затвердити Європейську програму оборонної промисловості вартістю 1,5 мільярда євро; і домовитися з НАТО про критичні сфери можливостей.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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