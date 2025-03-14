ЕС подготовил "Белую книгу" по инвестициям в оборону для сдерживания рф и поддержки Украины - Politico

ЕС намерен запустить масштабный проект по развитию своей оборонной промышленности, направленный на сдерживание россии и поддержку Украины, в то время, когда США "отступают" с континента, согласно проекту так называемой Белой книги об обороне, на который ссылается Politico, пишет УНН.

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"Восстановление европейской обороны требует больших инвестиций в течение длительного периода", - говорится в проекте.

Документ, подготовленный еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом и главным дипломатом ЕС Каей Каллас, должен быть представлен на следующей неделе лидерам ЕС. Проект все еще может быть изменен до публикации.

Решающие элементы новой политики ЕС включают в себя предоставление преимущества производству оружия внутри блока и "компаниям-единомышленникам из третьих стран", поощрение совместных закупок оружия, упрощение финансирования оборонных проектов, сосредоточение на ключевых сферах, где блок имеет дефицит потенциала, как, например, противовоздушная оборона и военная мобильность, и сокращение бюрократических процедур в отношении инвестиций в оборону.

"Действия россии являются движущей силой новой политики", - пишет издание.

"россия является экзистенциальной угрозой для Союза, и, учитывая ее прошлый опыт вторжений к своим соседям и ее нынешнюю экспансионистскую политику, потребность в сдерживании российской вооруженной агрессии останется даже после соглашения о справедливом и длительном мире с Украиной", - говорится в проекте.

Непосредственным приоритетом является обеспечение того, чтобы Украина могла продолжать отражать нападения россии.

"Без значительных дополнительных военных ресурсов, особенно сейчас, когда США приостановили свою поддержку, Украина не сможет вести переговоры о справедливом и длительном мире с позиции силы", - говорится в проекте.

В документе также изложен ряд ключевых мер для помощи Украине, в частности предоставление 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, систем противовоздушной обороны, продолжение обучения украинских войск, размещение заказов в украинской оборонной промышленности, более тесное привлечение Украины к схемам военного финансирования ЕС и расширение коридоров военной мобильности блока, чтобы охватить Украину.

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Изменение политики США в отношении Украины, Европы и НАТО отмечается во всем 20-страничном документе, в котором говорится: "Европа не может воспринимать гарантии безопасности США как должное и должна существенно увеличить свой вклад в сохранение НАТО".

Однако в нем отмечается, что "НАТО остается краеугольным камнем коллективной обороны в Европе".

В нем отмечается, что Европа стала зависимой от американского военного потенциала, что создает опасность сейчас, когда США "пересматривают свой подход и могут решить ограничить использование или даже прекратить доступность этих средств".

Восстановление военно-промышленного комплекса ЕС означает, что блок "должен рассмотреть вопрос о введении европейских преференций в государственных закупках для стратегических оборонных секторов и технологий".

В проекте также подчеркивается необходимость "совместных закупок" как способа борьбы с раздробленным оборонным рынком блока и предоставления странам финансовой мощности для заключения выгодных сделок. Европейская комиссия "также могла бы действовать как центральный закупочный орган от их имени".

В документе очерчены семь ключевых сфер для приоритетных инвестиций: противовоздушная и противоракетная оборона; артиллерийские системы; боеприпасы и ракеты; дроны и системы борьбы с дронами; военная мобильность; ИИ, квантовая, кибернетическая и электронная война; и стратегические механизмы, боевые возможности и защита критической инфраструктуры.

Проект также заверяет, что страны-члены останутся у руля - традиционная болезненная проблема со столицами ЕС, обеспокоенными вторжением Брюсселя в зоны национального суверенитета.

"Государства-члены несут ответственность за свои вооруженные силы - от разработки доктрины до развертывания, - говорится в проекте. - Радикально изменившийся стратегический контекст в сочетании с острой нехваткой возможностей государств-членов требует, однако, гораздо большего сотрудничества между государствами-членами для восстановления их обороны".

Начальные шаги включают в себя заставить страны-члены сделать следующее: одобрить предложенное смягчение фискальных правил блока, что облегчит увеличение расходов на оборону; согласиться сотрудничать по 35 процентам расходов на оборону; утвердить Европейскую программу оборонной промышленности стоимостью 1,5 миллиарда евро; и договориться с НАТО о критических сферах возможностей.

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