Еврорада соберется на следующее заседание по военной поддержке Украины 21 марта - Стефанишина
Киев • УНН
Европейский совет проведет заседание 21 марта для достижения консенсуса по новому пакету финансовой помощи Украине.
Следующее заседание Европейского совета состоится 21 марта. Во время него страны ЕС попытаются достичь консенсуса по новому пакету финансовой помощи Украине. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины Ольга Стефанишина в эфире телеканала "Мы - Украина", передает УНН.
Хочу также обратить внимание уважаемых граждан Украины на то, что 21 марта состоится следующее заседание Европейского совета уже планово, и в ходе которого будет попытка достичь консенсуса по этому финансированию, предложенному высокой представительницей ЕС Кайей Каллас
Напомним
6 марта состоялось специальное заседание Европейского совета по дальнейшей поддержке Украины и европейской безопасности.
На этом заседании Европейский совет утвердил заявление с 5 принципами по мирным переговорам по Украине, которое поддержали 26 стран ЕС. Венгрия отказалась поддержать документ, а Словакия согласилась после внесения правок.