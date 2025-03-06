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Сьогодні лідери ЄС зберуться на спеціальний саміт: обговорюватимуть підтримку України

Київ • УНН

 • 18069 перегляди

Сьогодні відбудеться спеціальне засідання Європейської Ради щодо подальшої підтримки України та європейської безпеки. Очікується виступ Президента Зеленського та обговорення гарантій безпеки для України.

Сьогодні лідери ЄС зберуться на спеціальний саміт: обговорюватимуть підтримку України

Європейська Рада сьогодні, 6 березня, проведе спеціальне засідання, на якому обговорять подальшу підтримку України та питання європейської безпеки. Очікується виступ Президента Володимира Зеленського. Про це УНН повідомляє із посиланням на порядок денний Євроради. 

Деталі

Лідери ЄС збираються на спеціальний саміт, щоб обговорити продовження підтримки України та європейської оборони.

Ми переживаємо визначальний момент для України та європейської безпеки

- заявив президент Європейської Ради Антоніу Коста. 

Зазначається, що лідери ЄС обміняються думками щодо європейського внеску в гарантії безпеки, необхідного для забезпечення тривалого миру в Україні.

"ЄС та його країни-члени готові взяти на себе більше відповідальності за європейську безпеку", - йдеться у заяві. 

На зустріч запрошений Президент України Володимир Зеленський.

Доповнення 

З початку військової агресії росії ЄС та його країни-члени надали майже 135 мільярдів євро на підтримку України, у тому числі 48,7 мільярдів євро на підтримку ЗСУ. 

ЄС також ухвалив безпрецедентні санкції проти росії - останній пакет обмежень був ухвалений 24 лютого 2025 року. Пакет включає економічні та індивідуальні обмежувальні заходи.

Нагадаємо

На саміті світових лідерів у Лондоні 2 березня визначили, що основою потенційного перемирʼя у війні росії проти України обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки для Києва. Обмін полонених та повернення дітей розглядають як перший крок до миру.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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