Сегодня лидеры ЕС соберутся на специальный саммит: будут обсуждать поддержку Украины
Киев • УНН
Сегодня состоится специальное заседание Европейского совета по дальнейшей поддержке Украины и европейской безопасности. Ожидается выступление Президента Зеленского и обсуждение гарантий безопасности для Украины.
Европейский Совет сегодня, 6 марта, проведет специальное заседание, на котором обсудят дальнейшую поддержку Украины и вопросы европейской безопасности. Ожидается выступление Президента Владимира Зеленского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня Евросовета.
Детали
Лидеры ЕС собираются на специальный саммит, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины и европейской обороны.
Мы переживаем определяющий момент для Украины и европейской безопасности
Отмечается, что лидеры ЕС обменяются мнениями по поводу европейского вклада в гарантии безопасности, необходимого для обеспечения длительного мира в Украине.
"ЕС и его государства-члены готовы взять на себя больше ответственности за европейскую безопасность", - говорится в заявлении.
На встречу приглашен Президент Украины Владимир Зеленский.
Дополнение
С начала военной агрессии России ЕС и его государства-члены предоставили почти 135 миллиардов евро на поддержку Украины, в том числе 48,7 миллиардов евро на поддержку ВСУ.
ЕС также принял беспрецедентные санкции против России - последний пакет ограничений был принят 24 февраля 2025 года. Пакет включает экономические и индивидуальные ограничительные меры.
Напоминаем
На саммите мировых лидеров в Лондоне 2 марта определили, что основой потенциального перемирия в войне россии против Украины обязательно должны быть сильные гарантии безопасности для Киева. Обмен пленными и возвращение детей рассматриваются как первый шаг к миру.