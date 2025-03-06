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Сегодня лидеры ЕС соберутся на специальный саммит: будут обсуждать поддержку Украины

Киев • УНН

 • 18068 просмотра

Сегодня состоится специальное заседание Европейского совета по дальнейшей поддержке Украины и европейской безопасности. Ожидается выступление Президента Зеленского и обсуждение гарантий безопасности для Украины.

Сегодня лидеры ЕС соберутся на специальный саммит: будут обсуждать поддержку Украины

Европейский Совет сегодня, 6 марта, проведет специальное заседание, на котором обсудят дальнейшую поддержку Украины и вопросы европейской безопасности. Ожидается выступление Президента Владимира Зеленского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на повестку дня Евросовета. 

Детали

Лидеры ЕС собираются на специальный саммит, чтобы обсудить продолжение поддержки Украины и европейской обороны.

Мы переживаем определяющий момент для Украины и европейской безопасности

- заявил президент Европейского Совета Антониу Коста. 

Отмечается, что лидеры ЕС обменяются мнениями по поводу европейского вклада в гарантии безопасности, необходимого для обеспечения длительного мира в Украине.

"ЕС и его государства-члены готовы взять на себя больше ответственности за европейскую безопасность", - говорится в заявлении. 

На встречу приглашен Президент Украины Владимир Зеленский.

Дополнение 

С начала военной агрессии России ЕС и его государства-члены предоставили почти 135 миллиардов евро на поддержку Украины, в том числе 48,7 миллиардов евро на поддержку ВСУ. 

ЕС также принял беспрецедентные санкции против России - последний пакет ограничений был принят 24 февраля 2025 года. Пакет включает экономические и индивидуальные ограничительные меры.

Напоминаем

На саммите мировых лидеров в Лондоне 2 марта определили, что основой потенциального перемирия в войне россии против Украины обязательно должны быть сильные гарантии безопасности для Киева. Обмен пленными и возвращение детей рассматриваются как первый шаг к миру.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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