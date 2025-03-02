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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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"Сильні гарантії безпеки для Києва": у Зеленського підсумували саміт у Лондоні

Київ • УНН

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На саміті світових лідерів визначили, що основою перемир'я мають бути гарантії безпеки для України через механізми НАТО. Обмін полонених та повернення дітей розглядають як перший крок до миру.

"Сильні гарантії безпеки для Києва": у Зеленського підсумували саміт у Лондоні

Основою потенційного перемирʼя у війні росії проти України обовʼязково мають бути сильні гарантії безпеки для Києва. Такого висновку дійшли учасники саміту світових лідерів, присвяченому Україні та європейській безпеці, повідомляє УНН із посиланням на заяву Офісу Президента України.

Деталі

Зазначається, що учасники зустрічі розглядають можливість залучення механізмів Північноатлантичного договору як однієї з гарантій безпеки та посилення української армії. При цьому лідери наголосили на важливості гуманітарної складової в контексті можливого перемир'я.

"Початок перемирʼя має розпочатися з обміну полоненими та повернення дітей. Це крок, який продемонструє справжній намір росії щодо миру", - йдеться у повідомленні.

Також в ОП підкреслюють, що учасники саміту обговорили продовження фінансової підтримки української оборонної промисловості, включно з інвестиціями у внутрішнє виробництво зброї, а також збільшення фінансування оборонної промисловості Європи.

"Рішення щодо санкцій проти Росії, включно з замороженими російськими активами, залишатимуться на столі, допоки не буде встановлений стійкий мир", - зазначили в ОП.

Там також анонсували продовження розробки "конкретного плану" на основі пропозицій Франції та Великої Британії.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Великої Британії повідомив про готовність деяких країн приєднатися до плану забезпечення миру в Україні. За словами Кіра Стармера, мирна угода має включати росію, але не дозволяти їй визначати умови безпеки.

Стармер назвав США "важливим і надійним союзником"02.03.25, 22:12 • 57947 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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