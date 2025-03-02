Стармер назвав США "важливим і надійним союзником"
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив про надійність США як союзника. Він також повідомив про співпрацю з європейськими партнерами над планом припинення війни в Україні.
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає Сполучені Штати Америки важливим і "надійним" союзником. Про це він заявив, виступаючи в Лондоні після зустрічі європейських лідерів, на якому обговорювалася підтримка України, повідомляє УНН.
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За словами Стармера, ніхто не хотів бачити те, що сталося минулої п'ятниці, але "я не визнаю, що США є ненадійним союзником".
США були надійним союзником Сполученого Королівства протягом багатьох-багатьох десятиліть і продовжують залишатися ними
Він підкреслив, що Британія, Франція та інші союзники співпрацюватимуть з Україною над планом припинення війни.
"Європа повинна виконати важку роботу, і для цього потрібна сильна підтримка США. Нашою відправною точкою має бути поставити Україну в найсильнішу можливу позицію зараз, щоб вони могли вести переговори з позиції сили", - зазначив Стармер.
Нагадаємо
Раніше у неділю прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що мирна угода для України обов’язково має включати росію, але це не означає, що вона повинна визначати умови безпеки. Він також підкреслив, що європейські лідери погодилися, що працюватимуть з Україною над планом, щоб припинити війну.
"Коаліція охочих": Стармер заявив про план миру в Україні, з ймовірною участю низки країн 02.03.25, 20:43 • 61443 перегляди