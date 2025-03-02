Стармер назвав США "важливим і надійним союзником"

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 37406 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 62917 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 64024 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 67649 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 78879 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 62220 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 59944 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 128607 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 83125 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 233709 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
4м/с
75%
Популярнi новини

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17820 перегляди

На Запоріжжі працює ППО

9 квітня, 17:32 • 12292 перегляди

Угода між Україною та США щодо ресурсів має відповідати курсу євроінтеграції - ПАРЄ

9 квітня, 17:34 • 11723 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 27433 перегляди

У Львові сталась стрілянина в ТРЦ: на місці працюють правоохоронці

9 квітня, 18:29 • 10955 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 96898 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 128608 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 233710 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 409324 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 400819 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 17993 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 24112 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 24927 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 26795 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 77097 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Стармер назвав США "важливим і надійним союзником"

Київ • УНН

 • 57947 перегляди

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер заявив про надійність США як союзника. Він також повідомив про співпрацю з європейськими партнерами над планом припинення війни в Україні.

Стармер назвав США "важливим і надійним союзником"

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вважає Сполучені Штати Америки важливим і "надійним" союзником. Про це він заявив, виступаючи в Лондоні після зустрічі європейських лідерів, на якому обговорювалася підтримка України, повідомляє УНН.

Деталі

За словами Стармера, ніхто не хотів бачити те, що сталося минулої п'ятниці, але "я не визнаю, що США є ненадійним союзником".

США були надійним союзником Сполученого Королівства протягом багатьох-багатьох десятиліть і продовжують залишатися ними

- сказав британський прем'єр.

Він підкреслив, що Британія, Франція та інші союзники співпрацюватимуть з Україною над планом припинення війни.

"Європа повинна виконати важку роботу, і для цього потрібна сильна підтримка США. Нашою відправною точкою має бути поставити Україну в найсильнішу можливу позицію зараз, щоб вони могли вести переговори з позиції сили", - зазначив Стармер.

Нагадаємо

Раніше у неділю прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що мирна угода для України обов’язково має включати росію, але це не означає, що вона повинна визначати умови безпеки. Він також підкреслив, що європейські лідери погодилися, що працюватимуть з Україною над планом, щоб припинити війну.

"Коаліція охочих": Стармер заявив про план миру в Україні, з ймовірною участю низки країн 02.03.25, 20:43 • 61443 перегляди

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

ВійнаПолітикаНовини Світу
Кейр Стармер
Сполучене Королівство
Сполучені Штати
Україна
Brent
$64.90
Bitcoin
$82,241.70
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,110.12
Ethereum
$1,637.93