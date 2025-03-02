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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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"Коаліція охочих": Стармер заявив про план миру в Україні, з ймовірною участю низки країн

Київ • УНН

 • 61443 перегляди

Прем'єр-міністр Великої Британії повідомив про готовність деяких країн приєднатися до плану забезпечення миру в Україні. За словами Стармера, мирна угода має включати росію, але не дозволяти їй визначати умови безпеки.

"Коаліція охочих": Стармер заявив про план миру в Україні, з ймовірною участю низки країн

Деякі країни висловили своє погодження та бажання бути частиною плану забезпечення миру в Україні. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час пресконференції, передає УНН.

Деталі

Щодо коаліції, то - так, деякі країн висловили своє погодження, своє бажання стати частиною цього плану, над яким ми працюємо. Вони вислословлять свої власні думки з цього приводу. Я без критики приймаю і з повною повагою позиції інших держав, які хочуть зробити свій внесок, але я повність переконаний, що якщо хоч деякі будуть брати участь, ти ми зможемо рухатися вперед

- сказав Стармер.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що мирна угода для України обов’язково має включати росію, але це не означає, що вона повинна визначати умови безпеки. 

Павло Башинський

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