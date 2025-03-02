"Коаліція охочих": Стармер заявив про план миру в Україні, з ймовірною участю низки країн

Деякі країни висловили своє погодження та бажання бути частиною плану забезпечення миру в Україні. Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час пресконференції, передає УНН.

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Щодо коаліції, то - так, деякі країн висловили своє погодження, своє бажання стати частиною цього плану, над яким ми працюємо. Вони вислословлять свої власні думки з цього приводу. Я без критики приймаю і з повною повагою позиції інших держав, які хочуть зробити свій внесок, але я повність переконаний, що якщо хоч деякі будуть брати участь, ти ми зможемо рухатися вперед